Porsche, via la Cayenne dalla Slovacchia per salvare l'industria tedesca

In questo torrido periodo estivo, il nome di Porsche risuona sempre più spesso ed è legato a doppia mandata a una parola destabilizzante: crisi. Questo tipo di voci non vuole assestarsi e a dar manforte alla causa ci pensano le indiscrezioni che vogliono un cambio di rotta per la Cayenne, uno spostamento geografico delle linee produttive da Bratislava a Lipsia per lanciare un salvagente all’industria teutonica in pieno affanno.

La crisi dei numeri

Il contesto in cui matura questa scelta – come dicevamo – è tra i più complicati degli ultimi anni. Porsche ha chiuso un primo trimestre 2026 sottotono, registrando un calo delle vendite del 15% su base globale, con circa 61.000 veicoli consegnati. A pesare c’è soprattutto la frenata del mercato cinese, un tempo locomotiva del brand, che adesso dimostra segni di cedimento e una contrazione della domanda più sensibile rispetto ad altre aree geografiche.

Oltre al calo delle consegne, Porsche deve affrontare gli ingenti costi legati alla riorganizzazione della strategia dei modelli e all’adeguamento della gamma motori, investimenti che stanno erodendo la redditività. In questa “tempesta perfetta”, la priorità del nuovo CEO Michael Leiters, insediatosi all’inizio del 2026, è diventata la massima saturazione degli impianti nazionali per salvaguardare l’occupazione e il valore del “Made in Germany”.

Il destino di Bratislava

Con l’idea di salvare la fortezza Germania si fa strada l’abbandono della Slovacchia. Un paradosso se si guarda alla qualità dell’impianto di Bratislava. Questo sito è considerato a tutti gli effetti uno dei più moderni e automatizzati dell’intero Gruppo Volkswagen, un fiore all’occhiello della tecnologia.

Proprio all’inizio del 2026 era stata completata l’integrazione di tutte le versioni della Cayenne sotto lo stesso tetto, grazie a sostanziosi investimenti. Se in passato Bratislava si occupava soltanto delle carrozzerie (con l’assemblaggio finale a Lipsia), oggi l’impianto gestisce l’intero ciclo produttivo. Un addio al grande SUV del marchio di Zuffenhausen metterebbe quindi seriamente a rischio il futuro della fabbrica mitteleuropea, che perderebbe il suo modello più redditizio.

La scommessa di Lipsia

Traslare la produzione in Sassonia risponde all’esigenza di garantire il carico di lavoro a lungo termine dello stabilimento, dove Porsche già produce Panamera e Macan. Tuttavia, il ritorno “a casa” non è privo di ostacoli. Il management ha vincolato la ricollocazione a pesanti concessioni da parte dei lavoratori. Poiché i costi salariali in Slovacchia sono di gran lunga più bassi di quelli tedeschi, ai rappresentanti dei lavoratori di Lipsia è stato chiesto di negoziare misure drastiche per rendere la struttura dei costi del sito competitiva.

Sebbene i sindacati vedano positivamente la prospettiva di una sicurezza occupazionale duratura, i tagli richiesti sono considerati “di tutto rispetto”. Vedremo nelle prossime settimane come si muoverà il colosso dai piedi d’argilla.