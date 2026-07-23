Angelelli Automobili svela la Project 754: prestazioni e stile in una serie limitata unica

La supercar tedesca si sposa con il Made in Italy in due versioni, da 700 fino a 800 CV, prodotte in soli 50 esemplari. A realizzare il capolavoro è l’azienda italiana Angelelli Automobili, specializzata nello sviluppo di tecnologie per auto ad alte prestazioni. Abbonda la fibra di carbonio per contenere il peso per una nuova concezione di personalizzazione.

Il fenomeno che è diventato un trend si chiama coachbuilt, ovvero la lavorazione in poche unità su una piattaforma tecnica esistente. Le famiglie 991 e 992 di Porsche, con cui Angelelli Automobili non ha alcun rapporto commerciale, sono state totalmente riprogettate sul piano della meccanica, del design e dell’aerodinamicità per creare due configurazioni distinte.

Due anime

Le Project 754 sono pensate per soddisfare esigenze di guida diverse. La 754 R conserva il motore posteriore, in puro stile Porsche, favorendo la trazione e la vocazione sportiva, mentre la 754 M vanta un’architettura a motore centrale per garantire una distribuzione dei pesi bilanciata e una maggiore precisione nella guida al limite.

La vettura presenta una potenza compresa tra 700 e 800 CV e per offrire una elevata personalizzazione ai clienti con diversi assetti, finiture e materiali specifici. L’obiettivo è attirare una clientela che non vuole una Porsche classica ma con soluzioni tecniche all’avanguardia, materiali leggeri e proporzioni riviste, vuole differenziarsi dalla massa. Per quanto possa risultarci paradossale, ma ci sono zone del mondo dove possedere una Porsche è assolutamente normale, anzi non è nemmeno di grande impatto.

Identità stilistica

In base a quanto indicato dall’azienda, vengono impiegate tecnologie proprietarie di Generative Design e strumenti avanzati che consentono di eliminare il materiale non necessario. L’obiettivo era perfezionare la stabilità, il raffreddamento dei componenti e le performance. Angelelli Automobili ha usato la stampa 3D in metallo per produrre elementi in titanio e leghe leggere, progettati per eliminare il materiale superfluo e conservare la resistenza strutturale.

La natura artigianale del progetto è volta a offrire una carrozzeria in fibra di carbonio e un’aerodinamica sviluppata specificamente per migliorare le caratteristiche classiche delle sportive Porsche. La produzione limitata a soli 50 esemplari (25 unità della 754 R e 25 della 754 M) dell’ultimo progetto Angelelli Automobili sarà destinata a un pubblico selezionatissimo.