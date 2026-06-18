Porsche Taycan MY2027, dietrofront: il cambio marcia artificiale è realtà

Le strategie industriali nel settore automotive ad alte prestazioni superano i dogmi tecnici. Porsche lo dimostra con la Taycan MY2027, segnando un’inversione di tendenza rispetto al lancio. Se in passato i tecnici tedeschi avevano escluso marce simulate sulle elettriche, ritenendo la propulsione a batteria intrinsecamente superiore, le dinamiche commerciali hanno spinto la casa di Stoccarda a rivedere questa impostazione.

La tecnologia E-Shift e la gestione dei rapporti virtuali

La principale novità della gamma Taycan è il sistema E-Shift, una funzionalità elettronica sviluppata per emulare una trasmissione tradizionale a otto rapporti. Si attiva mediante un comando blu sul volante; dopodiché il pilota gestisce la progressione delle marce virtuali tramite le palette dietro il volante. Il software ricrea i passaggi di marcia con interruzioni calibrate della coppia, generando i tipici contraccolpi fisici e applicando una coppia di trascinamento specifica per ogni rapporto che riproduce il freno motore.

L’interfaccia nell’abitacolo e il coinvolgimento sensoriale

L’aggiornamento punta a replicare il feeling di guida di modelli endotermici come la Panamera. L’esperienza digitale integra nella strumentazione un contagiri virtuale e l’indicatore del rapporto con spie di cambiata (shift light). Il sistema implementa anche un limitatore di giri elettronico che interrompe la spinta al raggiungimento della soglia critica.

Dal punto di vista acustico, l’impianto audio diffonde una sonorità artificiale dedicata che varia in base al carico del motore virtuale e alla specifica motorizzazione. Questo pacchetto opzionale, denominato “E-Shift” (incluso volante sportivo GT con palette), è proposto in Italia a 988 euro per tutte le varianti, ed è di serie sulla Taycan Turbo GT. Il cambio di direzione era stato anticipato a novembre da Frank Moser (Vice President gamme 718 e 911), che aveva elogiato il sistema N e-Shift della Hyundai N definendolo un lavoro eccellente.

Incrementi di autonomia

Sul piano dell’efficienza, i modelli d’ingresso a trazione posteriore beneficiano di coperture estive a bassa resistenza al rotolamento che estendono il raggio d’azione fino a 20 km. In combinazione con la Performance Battery Plus opzionale da 97 kWh netti (proposta a 5.868 euro), i miglioramenti permettono alla Taycan di raggiungere un’autonomia massima di 700 km nel ciclo WLTP.

L’architettura digitale riceve un upgrade hardware: il Porsche Communication Management (PCM) adotta una nuova unità centrale con una potenza di calcolo tre/cinque volte superiore, ottimizzando i tempi di risposta e la fluidità dei menu. Il controllo vocale ora supervisiona navigazione, parametri vettura, media e applicazioni.

L’assistente digitale Voice Pilot sfrutta l’intelligenza artificiale per l’elaborazione del linguaggio naturale e l’integrazione dei POI basati su Google, consentendo richieste successive senza ripetere “Hey Porsche”. Inoltre, il vano di ricarica wireless per smartphone nel tunnel centrale opera a 25 W, risultando circa 1,5 volte più rapido.

Il pacchetto Manthey e il primato al Nürburgring

Per la prima volta, la divisione Manthey firma un kit di aggiornamento dedicato a un modello 100% elettrico. Il pacchetto tecnico, destinato alla Taycan Turbo GT provvista di pacchetto Weissach, include interventi su aerodinamica, geometria dell’assetto e logiche elettroniche della catena cinematica per ottimizzare il rendimento in circuito.

Le prestazioni del kit sono state speciale banco di prova sul tracciato del Nürburgring Nordschleife: il collaudatore ufficiale Lars Kern ha stabilito il nuovo record di categoria per berline elettriche ad alte prestazioni con il tempo ufficiale di 6 minuti, 55 secondi e 553 millesimi. Il kit Manthey è disponibile sia in opzione diretta in fabbrica, sia come pacchetto di retrofit.

Listino e configurazioni per il mercato italiano

Le varianti della Taycan MY2027 sono ordinabili presso la rete nazionale. Il listino ufficiale si articola in base alla carrozzeria e all’allestimento: