Omoda 9 Aurora Edition, solo 1.000 unità da oltre 500 CV: quanto costa
Debutta in Italia l'Omoda 9 Aurora Edition, serie speciale in tiratura limitata. Già disponibile tramite la rete ufficiale a 54.000 euro
Il marchio cinese Omoda sferra un nuovo attacco al mercato, stavolta concentrando gli sforzi sull’esclusività. Cosa può rendere un’auto ancora più attraente agli occhi di chi vuole distinguersi? Beh, niente è meglio di una serie limitata. Nasce così la Omoda 9 Aurora Edition, edizione speciale a tiratura limitata di appena 1.000 unità, riservate solo ai clienti italiani. Un bell’attestato di stima e fiducia da parte di OMODA & JAECOO nei confronti del pubblico nostrano, che sembra aver risposto più che positivamente al richiamo di questo marchio.
Il richiamo dell’Aurora Green
L’elemento distintivo della Aurora Edition è la sua inedita colorazione esterna Aurora Green. Questa tinta è stata pensata per trasmette il fascino cromatico dell’aurora boreale, mischiandolo con le tonalità classiche del verde britannico. Il risultato finale è un SUV che sicuramente brilla per eleganza. Il linguaggio stilistico della Omoda 9 è alquanto futuristico, con linee che cercano di trasmettere nell’osservatore una sensazione di potenza e dinamismo. L’estetica high-tech si riflette anche nell’abitacolo, che segue una filosofia di minimalismo tecnologico e alta artigianalità.
Comfort e tecnologia
A bordo della Omoda 9 Aurora Edition, ogni dettaglio è stato pensato per realizzare un’atmosfera coinvolgente e altamente personalizzabile. Tra le dotazioni di pregio spiccano:
- interni in pregiata pelle Nappa e volante multifunzione con comandi tattili;
- sistema audio immersivo con 14 altoparlanti SONY;
- Augmented Reality Head-Up Display e illuminazione ambientale;
- Tetto apribile panoramico Skylight, che amplifica la luminosità dell’ambiente.
Per quanto riguarda la dinamica di guida, la vettura offre tre modalità specifiche per affrontare diversi terreni: neve, sabbia e off-road. Insomma, Omoda dimostra di aver compiuto enormi sforzi per accontentare anche il cliente più esigente come, di fatto, è quello italiano.
La potenza del Super Hybrid
Sotto il profilo meccanico, la Omoda 9 è equipaggiata con il powertrain Super Hybrid SHS-P. Il sistema è composto da un motore termico 1.5 TGDI ad alta efficienza, abbinato a ben tre motori elettrici e a un cambio DHT 350. Nella configurazione a trazione integrale (4WD), l’ammiraglia eroga una potenza complessiva di oltre 500 CV, permettendo prestazioni da sportiva con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi.
Sul fronte dell’efficienza energetica, la vettura dispone di una batteria da 34,46 kWh e di un serbatoio da 70 litri. Questa combinazione consente di superare i 1.100 km di autonomia complessiva secondo il ciclo WLTC, rendendo la Omoda 9 adatta anche ai viaggi a lunghissimo raggio senza la necessità di soste frequenti.
Listino prezzi
La Omoda 9 Aurora Edition è già ordinabile presso la rete ufficiale OMODA & JAECOO al prezzo di 54.000 euro. Si tratta di un posizionamento estremamente competitivo: nonostante un sovrapprezzo di 2.100 euro rispetto alla versione standard, questa serie limitata offre un controvalore significativamente superiore in termini di equipaggiamenti esclusivi e dotazioni di serie. Data la tiratura limitata a soli 1.000 esemplari, la disponibilità presso i concessionari è considerata ristretta. L’auto comunque è un oggetto da collezione, identificato da un badge dedicato sviluppato appositamente in Italia per sottolinearne l’unicità.