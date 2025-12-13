Jaecoo 7 e Omoda 9, adesso disponibili con omologazione Autocarro N1: ecco come funziona

Arriva un’interessante novità per Jaecoo 7 e Omoda 9, due SUV che da un po’ di tempo sono arrivati sul mercato italiano. Per i professioni e le aziende, questi due modelli sono adesso disponibili anche con omologazione Autocarro N1 grazie all’installazione di un apposito kit. Soluzione che porta ai possessori di Partita IVA anche diversi vantaggi fiscali. Come funziona?

IL KIT E I MODELLI COMPATIBILI

Innanzitutto, questa conversione è disponibile per i modelli Jaecoo 7, nelle versioni endotermiche e Super Hybrid, e Omoda 9 Super Hybrid.

Jaecoo 7 benzina 2WD Select

Jaecoo 7 Super Hybrid – tutti gli allestimenti

Omoda 9 Super Hybrid – tutti gli allestimenti

Il kit realizzato da GreenKar è stato approvato dal Ministero dei Trasporti. Risulta conforme agli standard ISO e rispetta il rapporto tecnico potenza/portata inferiore a 180 kW/t, come richiesto per poter accedere ai benefici fiscali. Il costo del kit di trasformazione? 1.500 euro + IVA e si può acquistare direttamente in concessionaria che provvederà all’installazione. Bastano circa 30 minuti di lavoro. Aspetto importante, il kit non va ad alterare la configurazione interna del veicolo. Questo significa che restano invariati il piano di carico e il numero di posti a sedere. Altro dettaglio importante, in caso di necessità, il veicolo potrà essere eventualmente riportato alla configurazione originale M1 (autovettura per trasporto persone) senza penalizzazioni.

VANTAGGI FISCALI

Dunque, si tratta di una soluzione pensata per professionisti e aziende che desiderano unire la versatilità dei SUV alle agevolazioni fiscali previste per i beni strumentali. In questo modo, Omoda & Jaecoo, marchi del Gruppo Chery, puntano anche ad accontentare il mondo dei professionisti, per unire efficienza, prestazioni e vantaggi fiscali.