Jaecoo 3, in arrivo il B-SUV cinese pronto a sfidare Ford Puma e Renault 4

La Jaecoo 7 è stata tra le auto più vendute nel Regno Unito nel 2025. La Jaecoo 5 è appena arrivata in Italia. Il passo successivo del marchio del gruppo Chery è scendere di segmento per confrontarsi in uno dei mercati più competitivi come quello dei B-SUV. Parliamo della Jaecoo 3, il crossover compatto lungo circa 4,2 metri, pensato per sfidare direttamente modelli come la Ford Puma e la Renault 4. Arriverà nel corso del 2027.

Cosa sappiamo sulla Jaecoo 3

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Il chairman di Chery, Yin Tongyue, ha spiegato la strategia che sta dietro la Jaecoo 3: “In Cina ci piacciono le auto molto grandi e molto piccole, ma in Europa e in altre parti del mondo preferite qualcosa nel mezzo.” Questo modello rientra in un piano più ampio di Chery che ha sviluppato una nuova gamma di modelli di segmento B specificamente per i mercati europei, distribuiti tra i brand Jaecoo, Omoda e il nuovo marchio Lepas.

La sfida commerciale è la più difficile che Jaecoo abbia mai affrontato. Il segmento B in Europa è presidiato da concorrenti consolidate e progettate su misura per il mercato locale, con prezzi molto aggressivi. La Omoda 3 (gemella della Jaecoo 3 sulla stessa piattaforma) è già attesa a circa 20.000 euro nella versione base. Per la Jaecoo, con il suo posizionamento leggermente più premium, il prezzo d’attacco sarà cruciale per replicare il successo ottenuto nei segmenti superiori.

Cosa aspettarsi sotto il cofano

Il design seguirà il look “mini-Land Rover” squadrato e solido che ha già decretato il successo dei modelli più grandi. Per l’abitacolo, è probabile l’adozione del grande schermo verticale da 14,3” e della console centrale già visti sulla Jaecoo 5, con una plancia ridisegnata per le esigenze del mercato europeo. Non è un caso che Chery abbia avviato proprio in questo periodo una joint venture con Land Rover per lo sviluppo della futura gamma Freelander.

Per quel che riguarda le motorizzazioni, la Jaecoo 3 sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida. La variante BEV utilizzerà la piattaforma multi-energia di Chery con batteria sotto il pianale da 40-45 kWh, puntando a un’autonomia minima di 350 km. La versione ibrida adotterà il sistema SHS già presente sulla gamma Omoda & Jaecoo, con motore benzina 1.5 litri abbinato a un’unità elettrica e consumi nell’ordine dei 5 litri per 100 km. Improbabile invece una versione soltanto a benzina. Lo stesso management Jaecoo ha infatti ammesso che i propri motori termici puri faticherebbero a competere con l’efficienza dei rivali europei.