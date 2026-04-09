C'è un mercato europeo che ha già incoronato una cinese come auto più venduta

Fino a qualche anno fa dare una notizia come questa avrebbe generato un’ilarità degna di una barzelletta in un momento conviviale, mentre oggi è la realtà. Il mondo non è impazzito e la Cina non si muove più soltanto con i risciò da molto tempo, anzi, l’industria automotive del Dragone è – forse – quella più in salute del pianeta ed è in grado di conficcare i propri artigli anche sulla vecchia e cara Europa. A tal punto che nel Regno Unito l’automobile più venduta del mese di marzo arriva proprio da Oriente: ed è la Jaecoo 7.

Oltre 10.000 immatricolazioni

I numeri raccontano una scalata da vertigini: in un solo mese, la Jaecoo 7 ha messo in fila oltre 10.000 immatricolazioni, superando pilastri del mercato automobilistico della Gran Bretagna come la Ford Puma (ferma a circa 9.200 unità) e la Nissan Qashqai. Dall’inizio dell’anno, sono già oltre 15.000 le Jaecoo 7 che circolano sulle strade di sua maestà Carlo III, dati che la collocano al secondo posto fra le autovetture più vendute di tutto il 2026, sempre più vicina agli scarichi della gettonatissima Puma al comando della graduatoria.

La Jaecoo 7 si presenta come un SUV familiare robusto e moderno, parte dell’offerta del gruppo Chery, che vanta una vasta esperienza nelle esportazioni globali. Omoda & Jaecoo, è sbarcato in Gran Bretagna solo l’anno scorso, rendendo il primato di marzo un vero e proprio “momento storico“, come dichiarato dal CEO di Jaecoo UK, Gary Lan. Il successo riflette la fiducia che i clienti stanno riponendo in un brand novizio ma capace di adattarsi in modo fulmineo alle esigenze del mercato.

Anche in Italia si registra una crescita

Il fenomeno non è limitato alla lontana Inghilterra: la Jaecoo 7 è in rapida ascesa anche in Italia, dove la gamma si è recentemente arricchita della versione full hybrid (SHS-H), che si affianca alle motorizzazioni a benzina e plug-in hybrid.

In un contesto segnato da incertezze geopolitiche e rincari dei carburanti, la Jaecoo 7 è riuscita a imporsi come la nuova protagonista, dimostrando che l’industria automobilistica cinese non è più una comparsa, ma un “player” contro il quale tutti si devono misurare. Anche chi ha sulle spalle i galloni di una storia centenaria e un prestigio di lunga data.