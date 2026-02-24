Ford Puma Sound Edition 2026: audio B&O da 650 W e look esclusivo

Debutta sul mercato italiano una limited edition della Ford Puma nella quale l’abitacolo è stato ripensato mettendo al primo posto l’esperienza audio. Si chiama – e non potrebbe essere altrimenti – Sound Edition ed è già ordinabile in Italia sia sulla versione mild hybrid sia sull’elettrica Gen-E.

Puma Sound Edition: 10 altoparlanti e 650 W

La caratteristica distintiva della Puma Sound Edition è il suo sistema audio Bang & Olufsen da 650 Watt ad alte prestazioni con 10 altoparlanti, inclusi il subwoofer e i nuovi midwoofer integrati nelle porte anteriori. Un impianto da vera ammiraglia, all’interno di una ‘segmento B’. Il sistema è stato calibrato appositamente per l’abitacolo del SUV compatto dell’Ovale Blu, tenendo conto anche delle differenze tra Puma e Puma Gen-E. Non manca la funzione Beosonic, specifica di B&O, che consente di personalizzare il profilo sonoro in modo intuitivo, con un semplice tocco sullo schermo, scegliendo tra quattro profili (Excited, Relaxed, Warm e Powerful).

Un look dedicato dentro e fuori

La Puma Sound Edition si distingue anche per lo stile esclusivo, sia negli esterni che negli interni. Il colore della carrozzeria è unicamente nella tinta Metropolis White con il tetto nero a contrasto e i cerchi in lega con finitura Magnetite. Nell’abitacolo troviamo i sedili in tessuto Metal Grey e il rivestimento del cielo che è di colore nero su Puma e di colore chiaro su Puma Gen-E.

Un progetto all’insegna dell’inclusività

In occasione del lancio della Puma Sound Edition è stato presentato anche il progetto culturale “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, che cerca di ampliare il concetto di ascolto trasformandolo da esperienza meramente uditiva a esperienza fisica multisensoriale. Per l’occasione, il sound artist Francesco Spaggiari ha realizzato delle tracce inedite che utilizzano frequenze, ritmi e dinamiche che puntano a stimolare la percezione fisica del suono. Al progetto hanno partecipato anche Ludovica Billi, co-fondatrice di The Deaf Soul, realtà che punta a comunicare la sordità a 360 gradi, e Daniela Collu, che ha portato la prospettiva della sinestesia, condizione che altera la percezione dei sensi.

I prezzi della Puma Sound Edition

Le motorizzazioni sono le stesse dei modelli Puma e Puma Gen-E, con i prezzi partono da 27.600 euro per la versione 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV con cambio manuale. La versione con cambio automatico Powershift a sette rapporti è offerta a 29.350 euro, mentre la Gen-E arriva a 31.700 euro.