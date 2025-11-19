Ford Puma Gen-E si aggiorna: cresce l'autonomia e arriva BlueCruise

Ford ha aggiornato la sua Puma Gen-E per offrire una maggiore autonomia. Con l’introduzione del Model Year 2026, la Puma elettrica potrà quindi garantire una maggiore percorrenza con un pieno di energia. Inoltre, come già anticipato alcuni giorni fa, anche per questo modello è in arrivo il supporto a BlueCruise, l’avanzato sistema di assistenza alla guida di Ford che permetterà di poter sperimentare lungo le autostrade la guida a mane libere.

FORD PUMA GEN-3 2026: CRESCE L’AUTONOMIA

Effettivamente al momento della presentazione della Puma Gen-E (qui la nostra prova), l’autonomia di 347-376 km a seconda dell’allestimento scelto aveva fatto molto discutere visto che il mercato nello stesso segmento offre modelli equivalenti con percorrenze superiori. Con il nuovo Model Year la casa automobilistica ha dunque deciso di migliorare questo aspetto grazie all’introduzione di una batteria dal “design migliorato“. Non è stato specificato se il nuovo accumulatore dispone di maggiore capacità (attualmente è da 43 kWh). Comunque, Ford fa sapere che la nuova Puma Gen-E 2026 potrà contare su oltre 400 km di autonomia (WLTP). Maggiori dettagli verosimilmente arriveranno al momento dell’inizio della commercializzazione del nuovo modello.

La seconda importante novità è il supporto a BlueCruise che rende i viaggi autostradali maggiormente confortevoli. Come funziona? Sfrutta l’Intelligent Adaptive Cruise Control di Ford per mantenere un controllo preciso dello sterzo, dell’accelerazione, della frenata, del mantenimento della corsia e della distanza di sicurezza dal veicolo che precede. BlueCruise monitora costantemente la segnaletica orizzontale, i segnali dei limiti di velocità e le condizioni del traffico. In questo modo è in grado di gestire la guida dalle velocità autostradali fino al completo arresto in caso di code. Quando viene attivato, su un’autostrada identificata, all’interno di una “Blue Zone", si possono togliere le mani dal volante. In ogni caso, bisognerà mantenere sempre la massima attenzione sulla strada per essere pronti ad intervenire in caso di necessità.

PREZZI

Il listino della nuova Ford Puma Gen-E 2026 non è stato ancora annunciato. Ricordiamo comunque che l’attuale modello parte da 32.950 euro.