carVertical offre un extra sconto del 20% per i report sullo storico delle auto usate

Nell'eventualità che un report contenga poche informazioni o perfino nessuna, carVertical avvisa l'utente riaccreditando i crediti spesi.

Federico Pisanu
Pubblicato il 19 nov 2025

Il portale carVertical, noto per proporre report dettagliato sullo storico di auto, moto, autocarri e camper, offre un extra sconto del 20% sulle sue tariffe. La promozione in corso rappresenta un’opportunità per quanti stanno valutando l’acquisto di un veicolo usato e vogliono effettuare un acquisto con maggiore consapevolezza.

Ecco i prezzi scontati delle tariffe relative ai report di carVertical:

  • 14,39 euro per report (piano per controllare 3 veicoli)
  • 15,99 euro per report (piano per controllare 2 veicoli)
  • 23,99 euro per report (piano per controllare 1 veicolo)
Nell’eventualità che un report contenga poche informazioni o perfino nessuna, carVertical avvisa l’utente riaccreditando i crediti spesi, che può riutilizzare per controllare un altro veicolo. Ciò succede quando si commette un errore nell’inserimento del VIN oppure i database a cui ha accesso la piattaforma non contengono dati sul veicolo di proprio interesse. Qualora invece un report contenesse dati storici nelle sezioni Contachilometri, Danni e Cronologia, il rimborso non può essere riconosciuto.

Per l’acquisto di un’auto usata più consapevole

Un report di carVertical mostra tutta una serie di informazioni utili per un acquisto di un’auto usata più consapevole. Ad esempio è possibile scoprire eventuali danni nascosti, verificando dove e quando è avvenuto un incidente.

Si può anche accertarsi del chilometraggio effettivo, grazie al supporto di dati provenienti da più di 900 fonti attendibili in 35 Paesi. Ancora più importante, poi, la sezione dedicata ai dati sui furti, grazie alla quale si può sapere se il veicolo è stato segnalato o meno come rubato.

All’interno del report si trovano inoltre foto dettagliate dell’esterno dell’auto, che offrono una panoramica completa delle condizioni passate del veicolo stesso. A tutto questo poi si aggiungono i dati relativi alle specifiche e all’equipaggiamento, oltre alle valutazioni dei crash test, per imparare a conoscere l’auto usata sia all’interno che all’esterno.

