Offerta Ford Puma, con finanziamento e incentivi Ford a 155€ al mese: cosa c'è da sapere
Grazie agli incentivi Ford è possibile avere la Puma con uno sconto di 6.000 euro e con un finanziamento con rate da 155 euro al mese
Il segmento dei B-SUV in Italia è molto competitivo e tra le protagoniste c’è sicuramente la Ford Puma stabilmente nella Top 10. Modello che la casa automobilistica mette in offerta per tutto il mese di gennaio 2026 con 6.000 euro di incentivi Ford e in caso di finanziamento rate da 155 euro al mese. L’offerta prevede anche la permuta o dalla rottamazione di una vettura.
FORD PUMA
Ford Puma misura 4.186-4.226 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.537-1.550 mm altezza, con un passo di 2.588 mm. Il modello oggetto dell’offerta della casa dell’ovale blu è dotato di un motore EcoBoost Hybrid da 1.0 litri (Mild Hybrid) proposto con una potenza di 125 CV e in allestimento Titanium (quello base). La dotazione di serie include, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, Fari Full LED e Luci diurne LED, Climatizzatore automatico bi-zona, Sensori di parcheggio posteriori, quadro strumenti digitale da 12,8 pollici e infotainment da 12 pollici. Il prezzo? 28.100 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO E RATE
Per questo modello, Ford propone un vantaggio Ford di 4.500 euro più un ulteriore sconto di 1.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Scegliendo il finanziamento, con un anticipo di 6.000 euro è possibile portare a casa la Ford Puma con rate da 155 euro.
- Rate da 155 euro al mese
- Anticipo 6.000 euro
- 48 mesi
- Maxi rata finale: 13.488 euro
- TAN FISSO 6,95% TAEG 8,48%
- Con 6.000 euro di incentivi Ford
Di seguito tutte le condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Ford.
Nuova Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Man MY2026.25 a 22.100 euro. A fronte di permuta o rottamazione di un veicolo con almeno 6 mesi di proprietà alla data di immatricolazione del nuovo veicolo. Grazie al contributo dei Ford Partner che aderiscono all’iniziativa. Anticipo 6.000 euro, 48 quote da 151,34 euro escluse spese incasso rata 5 euro, più quota finale (VFG) di 13.488 euro, Importo totale del credito 16.490 euro. Totale da rimborsare 21.033,55 euro. Spese gestione pratica 390 euro. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN FISSO 6,95%, TAEG 8,48%. Salvo approvazione Ford Credit Italia Spa. Km totali 30.000. Costo esubero 0,20 euro/km.