Offerta Ford Puma, con finanziamento e incentivi Ford a 155€ al mese: cosa c'è da sapere

Il segmento dei B-SUV in Italia è molto competitivo e tra le protagoniste c’è sicuramente la Ford Puma stabilmente nella Top 10. Modello che la casa automobilistica mette in offerta per tutto il mese di gennaio 2026 con 6.000 euro di incentivi Ford e in caso di finanziamento rate da 155 euro al mese. L’offerta prevede anche la permuta o dalla rottamazione di una vettura.

FORD PUMA

Ford Puma misura 4.186-4.226 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.537-1.550 mm altezza, con un passo di 2.588 mm. Il modello oggetto dell’offerta della casa dell’ovale blu è dotato di un motore EcoBoost Hybrid da 1.0 litri (Mild Hybrid) proposto con una potenza di 125 CV e in allestimento Titanium (quello base). La dotazione di serie include, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, Fari Full LED e Luci diurne LED, Climatizzatore automatico bi-zona, Sensori di parcheggio posteriori, quadro strumenti digitale da 12,8 pollici e infotainment da 12 pollici. Il prezzo? 28.100 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO E RATE

Per questo modello, Ford propone un vantaggio Ford di 4.500 euro più un ulteriore sconto di 1.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Scegliendo il finanziamento, con un anticipo di 6.000 euro è possibile portare a casa la Ford Puma con rate da 155 euro.

Rate da 155 euro al mese

Anticipo 6.000 euro

48 mesi

Maxi rata finale: 13.488 euro

TAN FISSO 6,95% TAEG 8,48%

Con 6.000 euro di incentivi Ford

Di seguito tutte le condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Ford.