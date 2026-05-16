Cerca

H-Dual: così l’idrogeno rivoluziona l’autotrasporto in Italia

Una partnership tra attori di primo piano, tra cui Ford e il Politecnico di Milano, annuncia il primo veicolo pesante con tecnologia dual-fuel a idrogeno.

H-Dual: così l’idrogeno rivoluziona l’autotrasporto in Italia
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 16 mag 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Al Transpotec Logitec di Milano, il salone dei trasporti e della logistica che si svolge a Milano dal 13 al 16 maggio, è stato ufficialmente presentato il progetto H-Dual (Dual-Fuel). L’iniziativa si annuncia una tappa fondamentale nel percorso decarbonizzazione dei trasporti pesanti in Italia e nasce dalla sinergia di attori di primo piano: Ford Trucks Italia, Ecomotive Solutions, Politecnico di Milano, LC3 Trasporti, SFBM e Greenture (Gruppo Snam). L’ambizioso obiettivo è quello di sviluppare e testare la prima soluzione di adattamento a idrogeno su larga scala per veicoli pesanti, contribuendo così a costruire un ecosistema logistico sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

Innovazione e flessibilità

ingrandisci immagine

Il fulcro del progetto è rappresentato dall’integrazione di Diesel (HVO) con Idrogeno o Idrobiometano. Il sistema H-Dual, installato su un prototipo Ford F-Max L, consente all’idrogeno di coprire almeno il 30% del mix di carburanti, con la possibilità di testare in futuro miscele avanzate di idrogeno e biometano (H2NG). Questa tecnologia vanta un’elevata flessibilità, poiché permette di convertire i veicoli esistenti, adattando così il parco circolante senza dover attendere il rinnovo delle flotte.

Test su strada e stazioni di rifornimento

ingrandisci immagine

Dopo l’annuncio, seguirà la fase operativa che vede il coinvolgimento diretto di LC3 Trasporti: il Ford F-Max L convertito a idrogeno sarà utilizzato in condizioni reali di lavoro per raccogliere dati e successivamente analizzarli. Parallelamente verrà sviluppata l’infrastruttura di rifornimento: è già stata avviata l’attivazione della stazione di Arquata Scrivia, un passaggio indispensabile per sviluppare in futuro una rete nazionale. La sicurezza è garantita dall’esperienza di SFBM nell’installazione e nella gestione di serbatoi ad alta pressione e di Greenture per quanto riguarda l’erogazione dell’innovativo carburante.

Un approccio scientifico

ingrandisci immagine

Infine, il contributo scientifico del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano è fondamentale per ottimizzare le prestazioni dei motori e analizzare il vantaggio economico, in particolare il costo totale di ownership (TCO). Secondo i modelli di simulazione, la combustione H-Dual può portare a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 30%, senza compromettere l’efficienza del sistema originale.

Come sottolineato dai partner del progetto, questa soluzione rappresenta un’alternativa concreta e più facilmente implementabile rispetto all’elettrico per il settore dell’autotrasporto, consentendo di superare le criticità legate ai mezzi pesanti (in primis la scarsa autonomia delle batterie) e offrendo una risposta pragmatica e sostenibile alle sfide della transizione energetica nella logistica.

Ti potrebbe interessare:
59
Ford vs Trump: richiesta di maxi rimborso da 1,3 miliardi a causa dei dazi
Mercato
16
La Ford Mustang ha conquistato il Nurburgring: primato da brividi
Curiosità
36
Il CEO di Ford è preoccupato per l’arrivo delle auto elettriche cinesi negli USA
Mercato
27
Promozione Ford Kuga: ad aprile 9.000 euro di sconto sulla full hybrid
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.