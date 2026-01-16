Leapmotor, la sua tecnologia range extender sui modelli Stellantis in Europa?

Leapmotor punta anche sulla tecnologia range extender e non solamente in Cina. Infatti, in Europa, la casa automobilistica ha introdotto due modelli di cui uno, la B10 Hybrid EV, di recente al Salone di Bruxelles. E se alla fine la tecnologia range extender di Leapmotor fosse adottata anche da alcuni modelli del Gruppo Stellantis? Pare che possa essere una possibilità, almeno stando a quanto raccontano i colleghi inglesi di Autocar che hanno parlato con Tianshu Xin, CEO della joint venture Leapmotor International, che ha suggerito che tale tecnologia potrebbe essere utilizzata anche dalle altre aziende del Gruppo, tra cui Opel, Citroen, Peugeot, DS e Fiat.

RANGE EXTENDER PER STELLANTIS IN EUROPA?

Leapmotor e Stellantis stanno valutando diverse opportunità per condividere la tecnologia delle rispettive linee di prodotti e, a quanto pare, Tianshu Xin avrebbe menzionato il sistema range extender tra le possibilità.

Il range extender è una buona tecnologia e, sì, stiamo anche valutando la possibilità di utilizzarlo in altri prodotti.

Non significa automaticamente che il range extender venga adottato da qualche modello Stellantis in Europa. Si tratta comunque di una possibilità. Per molti è una tecnologia che potrebbe facilitare la transizione verso il 100% elettrico dato che permette di eliminare quell’ansia da autonomia e da ricarica che ancora frena molti consumatori all’acquisto di un modello BEV. Da capire ovviamente se tecnicamente parlando, un sistema range extender possa essere integrato nelle varie piattaforma utilizzate dal Gruppo Stellantis. Se, per esempio, fosse possibile integrarlo nell’architettura STLA Medium, potrebbe in teoria essere facilmente reso disponibile a diversi modelli.

Tianshu Xin ha poi aggiunto che lo scambio di tecnologie è parte importante dell’accordo tra Leapmotor e Stellantis. Il numero uno di Leapmotor International ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio interessante e cioè che “la condivisione della piattaforma è una delle opportunità che stiamo esplorando“, suggerendo che esiste la possibilità che i futuri modelli Leapmotor destinati al mercato europeo utilizzino una delle piattaforme Stellantis esistenti o viceversa. Effettivamente, in passato era girate indiscrezioni di un modello Opel basato sulla Leapmotor B10.