Nissan Qashqai, ecco come cambia il listino prezzi 2026

Il nome Qashqai identifica una popolazione raminga che si sposta tra le montagne dell’Iran meridionale. La Nissan ne ha fatto un’istituzione, puntando sulla filosofia nomade di clienti che sfruttano i SUV anche in avventurose gite nei weekend. La prima serie è arrivata nel 2006. L’ultima generazione, la terza, ha ricevuto un restyling il 17 aprile 2024. Gli aggiornamenti estetici hanno riguardato i gruppi ottici ridisegnati, una nuova fascia anteriore ispirata all’Ariya, nuovi colori esterni con elementi cromati satinati o neri lucidi e un design inedito dei cerchi in lega.

L’unica motorizzazione endotermica disponibile sulla Qashqai per l’Europa è un quattro cilindri turbocompresso benzina HR13DDT DiG-T da 1.3 litri disponibile con due potenze 140 CV e 158 CV, abbinabile a un cambio manuale a 6 marce o Xtronic CVT, ovvero quello a variazione continua di rapporto. La trazione integrale è presente soltanto per la versione da 158 CV con cambio CVT. L’ultima versione unisce tecnologie all’avanguardia e la consueta versatilità con una gamma ampia di motori. Il SUV combina le esigenze operative al comfort di utilizzo quotidiano.

Diverse motorizzazioni

Nel 2026 il Nissan Qashqai è sul mercato con motorizzazioni mild hybrid benzina e con il sistema e-POWER, garantendo ottimi consumi e buone prestazioni. Il listino si sviluppa su più livelli di allestimento:

Mild Hybrid manuale 2WD

Acenta: 33.100 € (Prezzi chiavi in mano raccomandati, IVA inclusa).

N-Connecta: 35.600 €

Tekna: 38.600 €

Mild Hybrid Xtronic 2WD

Acenta: 36.300 €

N-Connecta: 38.800 €

Tekna: 41.800 €

Tekna+: 45.300 €

Mild Hybrid Xtronic 4WD

N-Connecta: 40.800 €

Tekna: 43.800 €

Tekna+: 47.300 €

e-POWER 2WD

Acenta: 38.200 €

N-Connecta: 40.700 €

Tekna: 43.700 €

Tekna+: 47.200 €

Si parte da una cifra di circa 33.000 euro per l’entry level e arriva oltre i 47.000 euro per gli allestimenti più completi.

Per ogni esigenza

Per chi predilige le versioni mild hybrid, il sistema e-POWER introduce una guida a zero emissioni, con il motore termico usato come generatore. Una soluzione in più per chi vuole sperimentare la modalità full electric per tratti brevi in città. In gamma c’è anche la configurazione N1, con l’omologazione autocarro, con un ottimo livello di dotazioni. A bordo della Qashqai non mancano i principali ADAS, la connettività avanzata e un abitacolo progettato per offrire un buon comfort durante gli spostamenti.

Il SUV giapponese risulta ideale per soddisfare tutte le esigenze, sia nella vita di tutti i giorni, con una gamma altamente tecnologica. L’ibrido di Nissan, in cui il motore termico viene impiegato come generatore per ricaricare le batterie dell’auto e per alimentare anche direttamente il motore elettrico, è una garanzia.