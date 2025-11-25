Offerta Nissan Qashqai, a partire da 118 euro mese con finanziamento

Nissan Qashqai è un SUV che piace in Italia (qui la nostra prova) e lo troviamo sempre presente nelle top 10 del segmento dei C-SUV. Un modello proposto unicamente con motorizzazioni ibride e nelle specifico sia con unità Mild Hybrid e sia con la particolare tecnologia E-Power dove a muovere le ruote è il motore elettrico alimentato da un propulsore endotermico utilizzato come un generatore di energia. Per il mese di novembre 2025, salvo proroghe, questo modello è proposto con un’offerta con finanziamento che prevede, però, la presenza di una permuta o di una vecchia vettura da rottamare.

NISSAN QASHQAI

Ricordammo che il SUV misura 4.425 mm in lunghezza. Il modello protagonista dell’offerta è quello dotato della motorizzazione Mild Hybrid da 140 CV. Si tratta nello specifico di un un motore 1.3 turbo benzina in questo caso abbinato ad un cambio manuale. L’allestimento della Nissan Qashqai in promozione è Acenta e la dotazione di serie prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, fari LED anteriori e posteriori, Intelligent Key e infotainment con display da 12,3 pollici. Il prezzo di listino? 32.100 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE ED INTERESSI

In caso di rottamazione o permuta (l’auto deve essere di proprietà da almeno 6 mesi), grazie agli Incentivi Nissan sarà possibile acquistare la Nissan Qashqai Mild Hybrid 140 CV Acenta a partire da 26.900 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 9.000 euro, rate da 118 euro e una maxi rate finale da 17.334 euro.

Anticipo: 9.000 euro

36 rate da 118 euro

TAN 5,99% TAEG 7,34%

Valore futuro garantito (rata finale): 17.334 euro

D seguito le complete condizioni economiche come comunicato da Nissan.

Anticipo 9.000 euro, Importo Totale del Credito 17.900 euro + Spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 45,74 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.285,05 euro, Valore Futuro Garantito 17.334 euro (Rata Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 30.000 km (costo chilometri eccedenti 0,10 euro/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal consumatore 21.580,05 euro in 36 rate da 117,95 euro oltre la rata finale. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,34%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) 1,20 euro (on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

Una vettura nuova Nissan è dotata di una garanzia di 3 anni o 100.000 km. Una volta terminata, effettuando periodicamente la manutenzione presso la Rete di assistenza ufficiale, si potrà godere di una garanzia sulle riparazioni meccaniche più importanti fino a un anno in più e fino ad un massimo di 10 anni o 200.000 km