Jaecoo 7 vs MG HS, SUV cinesi a confronto: motori, versioni e prezzi

MG sta correndo forte in Italia e in Europa e anche Chery con il marchio Omoda & Jaecoo sta aumentando le vendite e conquistando uno spazio sempre più importante sul mercato. Jaecoo 7 è una delle ultime proposte della casa automobilistica cinese, un SUV proposto sia con una motorizzazione a benzina e sia Plug-in chiamata “Super Hybrid". MG HS è sempre un SUV, modello molto importante in termini di vendite che da poco è disponibile nel nostro Paese anche in versione Full Hybrid. Motorizzazione che va ad affiancare le varianti benzina e Plug-in. Andiamo quindi a vedere più da vicino questi due SUV cinesi, mettendoli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo da Jaecoo 7 che misura 4.500 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.680 mm altezza, con un passo di 2.672 mm. E per i bagagli? 500/584 litri a seconda della motorizzazione, fino ad oltre 1.200 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Parlando del suo aspetto, il SUV si caratterizza per forme squadrate e propone un frontale con un’ampia griglia dove al centro troviamo il lettering “JAECOO" e fari dalle forme sottili. Jaecoo 7 ha una linea di cintura che si allunga verso il posteriore, luci diurne a matrice LED, maniglie delle portiere a filo estraibili elettricamente e cerchi in lega da 19 pollici.



Passiamo a MG HS che misura 4.670 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.664 mm altezza, con un passo di 2.765 mm. Per quanto riguarda il bagagliaio, a disposizione ci sono 507 litri. Rispetto alla precedente generazione la nuova HS è cambiata molto e oggi si distingue per la presenza di linee più marcate e un frontale dominato da un’ampia griglia con elementi lucidi ad L rovesciata e da fari Full LED allungati dalle forme sottili. Al posteriore, il lunotto si raccorda al portellone attraverso luci a LED. Qui troviamo un elemento trasversale che unisce le luci principali laterali.

INTERNI E TECNOLOGIA



Salendo a bordo della Jaecoo 7 troviamo un abitacolo dallo stile minimalista. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dallo schermo da 10,3 pollici per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display verticale da 14,8 pollici che integra le principali funzioni di controllo del veicolo. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Adroid Auto. La dotazione di serie prevede anche due pad per la ricarica wireless degli smartphone. L’ampio tetto panoramico in vetro permette invece di arrivare ad esaltare lo spazio a bordo. Il sistema audio del SUV è firmato Sony e può contare su 8 altoparlanti.

MG HS può contare su di un abitacolo dallo stile più classico. La plancia è comunque dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo un doppio schermo da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale e il secondo per il sistema infotainment. Chiaramente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sul tunnel centrale troviamo poi la leva della trasmissione oltre a due portabicchieri e alcuni pulsanti. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MOTORI

Per la Jaecoo 7 due motorizzazioni: benzina e ibrida Plug-in. Sotto al cofano troviamo quindi un 4 cilindri di 1,6 litri in grado di erogare 147 CV (108 kW) e 275 Nm di coppia. Il tutto abbinato ad una trasmissione automatica a 7 rapporti. Velocità massima di 180 km/h e da 0 a 100 km/h in 10,3 secondi. Tempo che sale a 11,8 secondi scegliendo la versione con trazione integrale. In gamma c’è poi la Super Hybrid con un powertrain composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. Trasmissione a 3 marce specifica per i sistemi ibridi, o Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission), un serbatoio da 60 litri di benzina e una batteria LFP da 18,3 kWh. La potenza combinata arriva a 255 kW (347 CV) e 375 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. La velocità massima arriva a 180 km/h. In elettrico è possibile percorrere 90 km secondo il ciclo WLTP.



PREZZI

Più ampia, invece, la gamma di motorizzazioni di MG HS. Nello specifico, sotto il cofano troviamo un motore benzina 1.5 Turbo a ciclo Miller, privo di alcun tipo di elettrificazione in grado di erogare 143 CV (105 kW) e 275 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti o automatica a doppia frizione da 7 rapporti. Velocità massima di 190 km/h e da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. C'è poi il Plug-in Hybrid che può contare su di un motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 CV abbinato a 2 motori elettrici. Un primo motore elettrico da 61 kW / 83 CV è montato a valle del motore a combustione e funge da generatore-starter. Il secondo da 135 kW / 184 CV può fornire trazione. Complessivamente, a disposizione ci sono 258 CV (190 kW) e 480 Nm di coppia. Grazie ad una batteria con una capacità di 21,4 kWh si può percorrere in modalità elettrica circa 100 km secondo il ciclo WLTP. Velocità massima di 200 km/h e da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Di recente è stata introdotta la nuova motorizzazione Full Hybrid chiamata Hybrid+. Abbiamo un motore benzina 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW (143 CV) abbinato ad un motore elettrico da 100 kW (136 CV). C'è anche un moto-generatore. La potenza massima combinata arriva a 195 kW (265 CV). La batteria è da 1,8 kWh. Le prestazioni? MG dichiara un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi ed una velocità massima di 190 km/h.

Quanto costa Jaecoo 7 in Italia? Il modello benzina parte da 33.900 euro, mentre quello Plug-in da 38.900 euro. Il listino della MG HS parte dai 27.490 euro del modello benzina. Per la PHEV si parte da 37.990 euro e per la Full Hybrid il listino attacca a 32.490 euro.