Nuova Dacia Bigster, cosa offre la versione entry level? Dotazioni e prezzo

Con la Bigster, Dacia ha lanciato una sfida al segmento C di mercato, uno dei più complessi. Il SUV punterà molto sul suo rapporto contenuti / prezzi per attirare i clienti. Il listino parte da 24.800 euro nell’allestimento base chiamato essential. In alternativa, la Bigster è commercializzata anche nelle più ricche versioni expression, extreme e journey. Volendo accontentarsi della versione entry level, senza aggiungere accessori per contenere al massimo il prezzo del SUV, cosa propone esattamente la Dacia Bigster? Siamo quindi andati a simulare una configurazione del SUV in versione base dal configuratore italiano.

DUE MOTORIZZAZIONI, STESSO PREZZO

Scegliendo l’allestimento essential, la Dacia Bigster può essere scelta in tre motorizzazioni. Abbiamo innanzitutto la Bigster TCe 140 che può contare su di motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri (140 CV) abbinato ad un sistema mild-hybrid da 48 V e cambio manuale a 6 rapporti (batteria da 0,8 kWh). C’è poi la Bigster ECO-G 140. Si tratta sostanzialmente della precedente motorizzazione Mild Hybrid ma con alimentazione bifuel (GPL). Infine, abbiamo la Bigster TCe 130 4×4. In questo caso abbiamo un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri Mild Hybrid da 130 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione integrale. Particolarità, il prezzo non cambia scegliendo la Bigster TCe 140 e la Bigster ECO-G 140. Dunque, a 24.800 euro si potrà avere o la versione benzina Mild Hybrid o quella GPL.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

Quindi, doppia scelta di motore. Per quanto riguarda la versione entry level, il colore di serie è quello bianco ghiaccio. Disponibili anche il grigio e il nero ma andranno aggiunti in entrambi i casi 850 euro. La versione entry level propone anche cerchi da 17 pollici Tergan. L’abitacolo, invece, è offerto con rivestimenti in tessuto grigio. In questo caso non sono presenti opzioni di personalizzazione. Nelle versioni più ricche troviamo una caratterizzazione estetica leggermente differente con cerchi in lega, calotte degli specchietti a contrasto ed alcuni elementi del frontale che aiutano a rendere il look un po’ più sportiveggiante.



Venendo alle dotazioni di serie, scegliendo l’allestimento essential potremo contare su retrovisori esterni neri regolabili manualmente, sedile conducente regolabile in altezza, strumentazione digitale da 7 pollici, infotainment Media Display da 10 pollici, climatizzatore manuale, volante regolabile in altezza e profondità, volante in TEP, barre tetto in grigio megalite, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, portellone posteriore manuale e accensione automatica dei fari.



Per quanto riguarda, invece, i, Dacia Bigster essential popone il cruise control, la retrocamera, l’assistenza al mantenimento della corsia, il distance warninng, l’assistenza alla frenata di emergenza automatica, i sensori di parcheggio posteriori, il riconoscimento dei segnali stradali con avviso del superamento dei limiti di velocità e il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente.Particolarità, tra gli accessori a disposizione c’è laa 328 euro.