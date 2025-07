Dacia Bigster, interni e bagagliaio del SUV: modularità e spazio

Dacia Bigster è un modello molto importante per la casa automobilistica, un SUV con cui punta a diventare protagonista nel combattuto segmento C. Proposto con diverse opzioni di motorizzazioni, anche GPL, questo modello adotta la classica ed apprezzata filosofia di Dacia di offrire concretezza e buon rapporto contenuti / prezzo. Non per nulla, Dacia descrive la nuova Bigster come “Essenziale e Cool, Eco-Smart, Robusta e con vocazione all’Outdoor“. Bigster è basato sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault e questa scelta tecnica ha permesso ai tecnici della casa automobilistica di lavorare per offrire tanto spazio per passeggeri e bagagli.

DACIA BIGSTER: LA PLANCIA

BAGAGLIAIO

All’interno dell’abitacolo troviamo riproposto sulle bocchette del climatizzatore il tema a Y della firma luminosa dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Dietro al volante multifunzione è presente il pannello della. Su tutte le versioni è sempre presente un. In base all’allestimento, Bigster offre tre tipi di consolle centrale per i sedili anteriori: bassa, media o, per la prima volta su Dacia, rialzata con tanto di bracciolo (con tanto di vano refrigerato), pad per la ricarica wireless degli smartphone e ampio vano portaoggetti. Sul tunnel centrale troviamo anche il selettore della trasmissione e alcuni pulsanti fisici.Dacia, nel progettare l’abitacolo, ha pensato di offrire ai passeggeri alcune soluzioni smart come ilche consente di fissare differenti accessori della gamma in punti chiave dell’abitacolo, in modo pratico e sicuro. Accessori quali il supporto per tablet touchscreen, la borsa organizer, il supporto per smartphone con o senza caricabatterie a induzione, l’appendiabiti ed altro. Il nuovo SUV propone poi alcuni equipaggiamenti spesso inediti per la gamma Dacia, come, ad esempio, ile la. Il segmento C-SUV è molto combattuto e quindi Dacia ha deciso di offrire alcune soluzioni studiate per essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti come, ad esempio, parabrezza acustico, vetri più spessi, regolazione lombare del sedile passeggero, schienale della panchetta posteriore ed altro.

PREZZI

Dacia Bigster offre tanto spazio per il bagagliaio con una capacità che arrivaal di sotto della cappelliera.. Quando dietro sono seduti due passeggeri, si può abbassare la parte centrale dello schienale che diventa così un bracciolo con due porta-bevande e supporto per smartphone. Con gli schienali dei sedili ripiegati, invece, Bigster offre un pianale del bagagliaio piatto e una lunghezza massima di carico, pari a 2,7 metri.con due comandi situati a destra e a sinistra del vano di carico. Nel bagagliaio è presente un tappetino in gomma facile da pulire (di serie nell’allestimento Extreme).

Nuova Dacia Bisgter è disponibile in Italia negli allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey. Si parte da 24.800 euro.