Zenvo Aurora Tur, la supercar danese da oltre 1.800 CV

Zenvo costruisce supercar da oltre 15 anni ma attualmente sta sviluppando qualcosa di davvero impressionante. La casa automobilistica danese ha pubblicato le immagini della nuova Aurora Tur in vista del suo debutto pubblico al Goodwood Festival of Speed 2025. Di questa nuova hypercar se ne parla dal 2023 quando fu fatta vedere per la prima volta ma la versione di produzione sta arrivando solamente ora. Aurora Tur è omologata per un utilizzo stradale ma l’azienda ha previsto anche una versione chiamata Agil, pensata per un utilizzo esclusivo in pista.

POTENTISSIMA

Le immagini della Tur nella sua configurazione di produzione finale rivelano alcune piccole modifiche al design da quando l’abbiamo vista per la prima volta. Per esempio, sembra che Zenvo abbia eliminato alcune prese d’aria sul cofano posteriore. Le precedenti supercar ST1, TS1 e TSR dell’azienda offrono prestazioni notevoli ma la nuova Aurora Tur colpisce anche dal punto di vista del design e dello sviluppo dell’aerodinamica.



Zenvo Aurora Tur dispone di un powertrain particolarmente raffinato un V12 quadriturbo da 6,6 litri che può arrivare 9.800 giri/min ed è in grado di sviluppare 932 kW/1.267 CV. Il motore è poi abbinato ad un sistema ibrido composto da un’unità elettrica al posteriore e due all’anteriore. Il risultato finale è una potenza di sistema che arriva addirittura a quota 1.380 kW/1.876 CV. La versione da pista, Agil, si “accontenta" invece, della sola unità elettrica al posteriore che porta così la potenza di sistema a 1.081 kW/1.470 CV. Perché questa scelta? Per ridurre il peso, elemento molto importante per una vettura pensata per dare il massimo in pista (in passato si parlava di circa 1.300 kg).

Per la versione da pista, Zenvo ha poi sviluppato un’aerodinamica particolarmente raffinata che permette di ottenere un carico di 880 kg ad una velocità di 250 km/h. Questa supercar raggiunge i 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 365 km/h. Il modello Tur, invece, riduce il tempo da 0 a 100 km/h a 2,3 secondi e porta la velocità massima a 450 km/h (peso inferiore ai 1.450 kg). Cinquanta esemplari di ciascuna saranno costruiti presso la sede centrale di Zenvo a Præstø. La nuova Zenvo Aurora può contare su di un telaio monoscocca di carbonio e su sospensioni con schema Push-rod. Su entrambe le varianti troviamo un impianto frenante carboceramico. I prezzi non sono stati comunicati ma si parla comunque di una cifra superiore ai 2 milioni di euro, alla portata quindi di pochi collezionisti.