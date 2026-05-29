CUPRA Tavascan, il SUV elettrico diventa più accessibile con la versione da 190 CV

CUPRA Tavascan compie un importante passo avanti nel suo percorso di crescita sul mercato italiano con l’introduzione del nuovo Model Year 2026. Nato come il primo SUV coupé 100% elettrico del brand, il modello si evolve oggi per diventare ancora più accessibile e tecnologico, senza però tradire quel DNA fatto di design deciso e performance emozionali che lo ha reso unico fin dal lancio.

Efficienza e stile

La novità principale di questo aggiornamento è senza dubbio il debutto di una nuova versione d’accesso, pensata per chi desidera entrare nel mondo CUPRA con un bilanciamento ottimale tra prestazioni e costi di gestione. Questa variante è equipaggiata con un motore da 190 CV (140 kW) abbinato a un pacco batterie da 58 kWh.

Nonostante si tratti della porta d’ingresso alla gamma, i dati tecnici restano di rilievo:

autonomia: garantisce fino a 441 km nel ciclo WLTP, rendendola adatta sia all’uso urbano che ai viaggi a medio raggio;

garantisce fino a nel ciclo WLTP, rendendola adatta sia all’uso urbano che ai viaggi a medio raggio; prestazioni: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 8,6 secondi , con una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h;

lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in , con una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h; ricarica rapida: grazie alla gestione ottimizzata dell’energia, è possibile passare dal 10% all’80% della carica in soli 26 minuti.

Questa nuova proposta si affianca alle versioni più potenti già a listino, ovvero la Endurance (286 CV con batteria da 77 kWh) e la top di gamma VZ (340 CV con trazione integrale), offrendo così una scelta più ampia per diverse tipologie di guidatore.

Tecnologia e interni

Oltre alla nuova motorizzazione, la Tavascan 2026 introduce significative innovazioni nell’esperienza di bordo. Tutte le versioni includono ora il nuovo Virtual Cockpit da 10,25” e un sistema di infotainment basato su Android Automotive OS. Questo ecosistema fluido permette un’interazione naturale con l’auto, offrendo uno store integrato per scaricare app di navigazione, musica e podcast.

Per supportare questa connettività, CUPRA offre il Welcome Data Pack con 72 GB di traffico dati inclusi per tre anni. Tra le altre novità spiccano il volante multifunzione con pulsanti fisici, la Mobile Digital Key per gestire l’accesso tramite smartphone e la funzione One Pedal Driving, che ottimizza la frenata rigenerativa per una guida più fluida nel traffico.

Listino prezzi

Il capitolo economico è quello che riserva le sorprese più interessanti, grazie a una strategia che punta a rendere la mobilità elettrica di design più democratica. Per la nuova versione entry level da 190 CV, il prezzo di listino ufficiale è fissato a 47.760 euro (chiavi in mano). Tuttavia, grazie alle promozioni in corso e al contributo dei CUPRA Garage aderenti, è possibile ordinare la vettura a un prezzo promozionale di 44.500 euro.

Comunque, la gamma di Tavascan si articola come segue:

CUPRA Tavascan (190 CV): a partire da 47.300 euro fino a 50.300 euro per l’allestimento Drive;

a partire da 47.300 euro fino a 50.300 euro per l’allestimento Drive; CUPRA Tavascan Endurance (286 CV): con prezzi compresi tra 56.300 euro e 61.500 euro (Extreme).

con prezzi compresi tra 56.300 euro e 61.500 euro (Extreme). CUPRA Tavascan VZ (340 CV AWD): la versione più performante parte da 71.450 euro per arrivare ai 78.000 euro della variante Extreme.

Con questo ampliamento dell’offerta e l’ingresso della nuova tonalità metallizzata Midnight Black, CUPRA conferma la propria missione di sfidare lo status quo dell’industria automobilistica, proponendo veicoli che uniscono l’emozione estetica a soluzioni tecnologiche all’avanguardia.