Nuova CUPRA Leon VZ, per l'hot hatch 325 CV di puro divertimento

La nuova CUPRA Leon VZ sarà prodotta in serie limitata, in sole 1.500 unità e la produzione inizierà nel primo trimestre 2026. L’hot hatch potrà contare su oltre 300 CV di potenza e su di un assetto rivisto per migliorare la dinamica di guida e rendere la vettura ancora più veloce tra le curve. Dell’arrivo della Leon a trazione anteriore più potente di sempre, CUPRA aveva fatto già un accenno a metà novembre ma, desso, ha voluto raccontare molti più dettagli.

MOTORE 4 CILINDRI TURBO

Per mettere a punto questo modello, la casa automobilistica ha sfruttato le competenze acquisite nel mondo del motorsport. Il cuore pulsante della nuova CUPRA Leon VZ è un motore 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata in grado di erogare 325 CV (239 kW) e 420 Nm. Motore che è abbinato a un cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Non manca nemmeno un differenziale elettronico anteriore che migliora trazione e controllo, utilizzando dati in tempo reale su angolo di sterzata, velocità delle ruote e imbardata per ottimizzare la distribuzione della potenza a seconda della dinamica di guida.

Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 270 km/h.

ASSETTO AFFINATO

CUPRA Leon VZ poggia sulla piattaforma MQB Evo e può contare su di una messa a punto specifica di telaio ed assetto. Troviamo sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori, con molle e ammortizzatori calibrati per le esigenze specifiche di questo modello. La dotazione tecnica prevede anche lo sterzo progressivo oltre all’Adaptive Chassis Control che permette di regolare l’assetto in tempo reale in base alle condizioni della strada. L’impianto frenante prevede freni a 6 pistoncini firmati Akebono.

Dettagli come i terminali di scarico in color rame e le finiture interne in dark chrome aggiungono un ulteriore tocco distintivo al carattere sportivo di questa esclusiva hot hatch.

ARRIVA NEL 2026

I fortunati che avranno la possibilità di acquistarla dovranno aspettare il prossimo anno per metterla nel garage. Il prezzo non è ancora stato comunicato.