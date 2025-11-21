Cirelli svela la gamma Gold: 3zero3, 5zero5 e 7zero7. C'è anche il range extender

Cirelli Motor Company ha annunciato la nuova gamma Gold, pensata per avvicinare un pubblico giovane, che si compone dei modelli Cirelli 3zero3, Cirelli 5zero5 e Cirelli 7zero7. Si tratta di due SUV e di una berlina. L’aspetto interessante è che Cirelli ha introdotto anche la motorizzazione range extender che quindi offre i vantaggi della guida in elettrico senza dover preoccuparsi dell’autonomia grazie alla presenza di un motore endotermico che funge da generatore di energia.

CIRELLI 3ZERO3

Si tratta di un SUV che misura 4.545 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.765 mm altezza. Basata sulla Forthing T5, la nuova Cirelli 3zero3 offre un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri in grado di erogare 170 CV. Si può avere anche in versioni Mild Hybrid, GPL e Mild Hybrid + GPL. La trasmissione è affidata ad un cambio automatico a 7 rapporti. Della nuova gamma Gold, questo SUV è il modello entry level e si può avere in 5 colorazioni differenti. All’interno dell’abitacolo troviamo la strumentazione digitale ed un ampio display verticale per il sistema infotainment. Il prezzo? 26.800 euro.

CIRELLI 5ZERO5

In questo caso abbiamo un SUV Coupé derivato dalla Forthing Friday che misura 4.565 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.690 mm altezza. Questo modello si può avere con molteplici motorizzazioni. Abbiamo innanzitutto un motore turbo benzina di 1,5 litri da 177 CV abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti, disponibile anche nelle versioni GPL, Mild Hybrid e Mild Hybrid+ GPL. Molto interessante è la versione range extender che combina un motore elettrico da 163 CV con una batteria da 31,94 kWh che garantisce 233 km di autonomia. Grazie ad un motore endotermico di 1,5 litri con funzione di generatore da 102 CV è possibile arrivare a disporre di una percorrenza complessiva di 1.330 km. 7 le colorazioni per la Cirelli 5zero5 con prezzi a partire da 34.800 euro per il modello a benzina.

CIRELLI 7ZERO7

La berlina derivata dalla Forthing S7, le misure sono 4.935 mm lunghezza x 1.915 mm larghezza x 1.495 mm altezza. Sono 5 le colorazioni a disposizione per la carrozzeria. Per questo modello c’è solamente la versione range extender. Abbiamo un motore elettrico da 209 CV alimentato da una batteria con una capacità di 28,4 kWh che permette un’autonomia di 174 km. C’è poi un propulsore 1.5 a benzina da 102 CV usato solo come generatore che permette di estendere l’autonomia a 1.010 km. Il prezzo? 36.800 euro.