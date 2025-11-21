Subaru Crosstrek, la nuova 4WILD rafforza il DNA off-road del marchio: caratteristiche e prezzi

Si amplia la gamma della Subaru Crosstrek in Italia con l’introduzione della nuova 4WILD pensata esplicitamente per chi ama avventurarsi su strade sterrate. Attenzione, la nuova Crosstrek 4WILD non è un nuovo allestimento in senso classico quanto un pack che può essere applicato all’intera gamma della vettura, indipendentemente dalla versione scelta. Dunque, è possibile trasformare in una 4WILD qualsiasi modello della gamma.

CROSSTREK 4WILD, COSA PREVEDE IL PACK

Il pack può quindi essere applicato alla Subaru Crosstrek negli allestimenti STYLE, STYLE XTRA e PREMIUM, offrendo una personalizzazione specifica sia per gli esterni e sia per gli interni. Entrando più nello specifico, per gli esterni, la 4WILD propone protezioni anti-riflesso e anti-graffio per cofano, laterali portiere, laterali montante C e posteriore. Sulla carrozzeria troveremo anche i bande 4WILD. Andando avanti, la dotazione prevede anche cerchi in lega Matt Black 4WILD (da 17 pollici per STYLE e da 18 pollici per STYLE XTRA e PREMIUM), coprimozzo specifici, protezione paraurti posteriore in resina, paraspruzzi anteriori e paraspruzzi posteriori.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, la Subaru Crosstrek 4WILD offre un volante con dettagli Orange e il badge 4WILD, tappetini anteriori e posteriori impermeabili, battitacco portiere anteriori 4WILD, protezioni ingresso posteriore 4WILD, oltre ad una vasca baule impermeabile. Inoltre, chi sale a bordo della Crosstrek troverà anche una display centrale da 11,6 pollici.

MOTORE

Subaru Crosstrek può contare su di un motore boxer 2 litri aspirato da 136 CV abbinato ad un motore elettrico da 16,7 CV. Presenti anche la trazione integrale Symmetrical AWD, oltre a sistemi di assistenza alla guida del pacchetto EyeSight Driver Assist Technology, che permettono di garantire sicurezza e affidabilità anche su fondi difficili o percorsi non asfaltati. Altezza da terra di 22 cm, angolo di entrata 19,3 gradi, di dosso 20,8 gradi e di uscita 31,2 gradi.

PREZZO

Il prezzo di lancio è a partire da 31.400 euro per la Crosstrek 4WILD STYLE. Il nuovo modello sarà disponibile a breve presso la rete di vendita Subaru in Italia.