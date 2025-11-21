Subaru Crosstrek, la nuova 4WILD rafforza il DNA off-road del marchio: caratteristiche e prezzi
La nuova versione speciale 4WILD della Crosstrek punta ad esaltare il DNA off-road di Subaru grazie ad una dotazione specifica
Si amplia la gamma della Subaru Crosstrek in Italia con l’introduzione della nuova 4WILD pensata esplicitamente per chi ama avventurarsi su strade sterrate. Attenzione, la nuova Crosstrek 4WILD non è un nuovo allestimento in senso classico quanto un pack che può essere applicato all’intera gamma della vettura, indipendentemente dalla versione scelta. Dunque, è possibile trasformare in una 4WILD qualsiasi modello della gamma.
CROSSTREK 4WILD, COSA PREVEDE IL PACK
Il pack può quindi essere applicato alla Subaru Crosstrek negli allestimenti STYLE, STYLE XTRA e PREMIUM, offrendo una personalizzazione specifica sia per gli esterni e sia per gli interni. Entrando più nello specifico, per gli esterni, la 4WILD propone protezioni anti-riflesso e anti-graffio per cofano, laterali portiere, laterali montante C e posteriore. Sulla carrozzeria troveremo anche i bande 4WILD. Andando avanti, la dotazione prevede anche cerchi in lega Matt Black 4WILD (da 17 pollici per STYLE e da 18 pollici per STYLE XTRA e PREMIUM), coprimozzo specifici, protezione paraurti posteriore in resina, paraspruzzi anteriori e paraspruzzi posteriori.
Per quanto riguarda, invece, gli interni, la Subaru Crosstrek 4WILD offre un volante con dettagli Orange e il badge 4WILD, tappetini anteriori e posteriori impermeabili, battitacco portiere anteriori 4WILD, protezioni ingresso posteriore 4WILD, oltre ad una vasca baule impermeabile. Inoltre, chi sale a bordo della Crosstrek troverà anche una display centrale da 11,6 pollici.
MOTORE
Subaru Crosstrek può contare su di un motore boxer 2 litri aspirato da 136 CV abbinato ad un motore elettrico da 16,7 CV. Presenti anche la trazione integrale Symmetrical AWD, oltre a sistemi di assistenza alla guida del pacchetto EyeSight Driver Assist Technology, che permettono di garantire sicurezza e affidabilità anche su fondi difficili o percorsi non asfaltati. Altezza da terra di 22 cm, angolo di entrata 19,3 gradi, di dosso 20,8 gradi e di uscita 31,2 gradi.
PREZZO
Il prezzo di lancio è a partire da 31.400 euro per la Crosstrek 4WILD STYLE. Il nuovo modello sarà disponibile a breve presso la rete di vendita Subaru in Italia.