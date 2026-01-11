Al Salone di Tokyo, Subaru svela la nuova WRX STI Sport

Il Salone dell’Auto di Tokyo appena cominciato è per Subaru il contesto ideale per presentare la WRX STI Sport♯, un prototipo pensato per il mercato giapponese che rinnova la tradizione sportiva del marchio. Il Salone di Tokyo vede Subaru e la sua divisione STI (Subaru Tecnica International) protagoniste con uno stand interamente dedicato al piacere di guida e al carattere dinamico dei modelli più prestazionali della gamma.

La WRX STI Sport♯

Dopo le prime anticipazioni, il modello più atteso della manifestazione è senza dubbio la WRX STI Sport♯. Si tratta di una nuova interpretazione della berlina sportiva, pensata come prototipo per il Giappone e sviluppata a partire dalla WRX con cambio manuale già nota negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Per la prima volta, il cambio a sei marce arriva anche in Giappone, sostituendo il cambio CVT finora utilizzato sulla WRX S4.

Sotto al cofano rimane il noto 2.4 turbo boxer da 271 CV, abbinato alla trazione integrale simmetrica con differenziale centrale e viscous LSD. Il telaio è stato aggiornato con sospensioni a controllo elettronico sviluppate da ZF, freni Brembo con pinze dorate e pneumatici Bridgestone Potenza S007, mentre l’assetto è completato da altri componenti specifici STI.

L’estetica si distingue per alcuni elementi inediti come splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore con finiture rosso-rosate. A questi si aggiungono i quattro terminali di scarico, lo spoiler a labbro e una serie di badge STI. Anche l’abitacolo riceve un trattamento specifico, con sedili in ultrasuede, cuciture nere, inserti traforati gialli e dettagli in pelle per il pomello del cambio e la leva del freno a mano. Il debutto commerciale è atteso per la primavera del 2026.

Le special edition e l’Impreza ST-H

Accanto alla WRX, lo stand Subaru ospita altre tre novità siglate STI. La prima è la WRX S4 STI Sport R-Black Limited II, seguita dalla Levorg nella stessa configurazione. Entrambe sono proposte in una nuova livrea Sunrise Yellow, con cerchi neri da 18” e dettagli scuri per griglia, specchietti e antenna. Gli interni adottano sedili Recaro personalizzati con rivestimenti traforati gialli e finiture in tessuto scamosciato. Per il mercato giapponese, la Levorg è disponibile sia con motore 1.8 turbo sia con 2.4 turbo, mentre la WRX S4 mantiene solo quest’ultima motorizzazione. I prezzi partono da circa 27.000€ (29.800 dollari) per la Levorg e da 30.000€ (33.700 dollari) per la WRX S4.

Chiude il gruppo la nuova Impreza ST-H STI Performance Edition con Plus Package, una versione arricchita da componenti STI dedicati al comportamento dinamico e alla personalizzazione estetica. Non ci sono modifiche meccaniche, ma il telaio è stato rinforzato con barra duomi e draw stiffener. Tra gli accessori ci sono cerchi da 17”, minigonne, splitter, spoiler, terminale sportivo e badge STI.

Il mondo del motorsport e la strategia comunicativa di Subaru

Non manca l’attenzione all’anima sportiva del marchio, con una selezione di vetture da competizione che riflette l’impegno costante nel motorsport. Al Salone dell’Auto di Tokyo debutta una nuova auto sviluppata per il Super Taikyu Series 2026, basata sulla carrozzeria hatchback della Impreza. L’auto è pensata come piattaforma sperimentale per tecnologie future e funzionerà con carburante a impatto neutro. Inoltre Subaru presenta la BRZ GT300 aggiornata in vista del ritorno nel Super GT e la WRX VBH sviluppata per la classe JN-1 del Japan Rally Championship 2026.

Con la presenza al salone di Tokyo, Subaru riafferma la propria strategia di comunicazione che ruota attorno a due elementi fondamentali. Da un lato, la cosiddetta “Performance Scene”, che celebra la guida sportiva e lo sviluppo tecnico. Dall’altro, l’universo “Adventure Scene”, che richiama il desiderio di scoperta e versatilità associato ai modelli più orientati all’off-road.