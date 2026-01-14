Subaru Solterra, Uncharted ed E-Outback: le nuove elettriche debuttano in Europa a Bruxelles

Subaru ha presentato la sua nuova gamma elettrica al pubblico europeo in occasione del Salone di Bruxelles 2026. In particolare, la casa automobilistica giapponese ha portato i modelli E- Outback, Uncharted e Solterra che rappresentano i pilastri della sua gamma BEV.

SUBARU E-OUTBACK

Il SUV elettrico misura 4,83 metri in lunghezza e dispone di un doppio motore elettrico. La potenza massima di sistema arriva a 280 kW (380 CV) consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,4 secondi. Grazie ad una batteria da 74,7 kWh l’autonomia è di circa 500 km secondo il ciclo WLTP.

La vettura è dotata di trazione integrale, altezza da terra di 210 mm, dual X‑MODE e una capacità di traino di 1,5 tonnellate. Non manca anche un ricco pacchetto di sistemi ADAS come Emergency Driving Stop e Secondary Collision Braking. La Subaru E-Outback è la gemella dalla Toyota bZ4x Touring.

SUBARU UNCHARTED

Anche in questo caso si tratta di un SUV (qui la nostra prova), derivato dalla Toyota C-HR+ elettrica. Il debutto nei Concessionari italiani è previsto per la primavera 2026. Prezzi da definire. Questo modello sarà proposto in 3 versioni. Innanzitutto con un motore da 123 kW (167 CV) e batteria da 57,7 kWh per un’autonomia di 445 km WLTP. C’è poi una motorizzazione da 165 kW (224 CV) con un accumulatore da 77 kWh per 585 km secondo il ciclo WLTP. Infine, c’è la versione con doppio motore da 252 kW (343 CV) abbinata ad una batteria da 77 kWh per una percorrenza di 470 km.

SUBARU SOLTERRA 2026

Si tratta del restyling della Solterra, modello gemello della Toyota bZ4X. Oltre a novità di design, sono arrivati una serie di miglioramenti tecnici. Il powertrain con doppio motore elettrico e la trazione integrale è stato ulteriormente affinato. Adesso, la potenza combinata arriva a 252 kW / 343 CV. Da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Il powertrain è poi alimentato da una nuova batteria da 73,1 kWh per un’autonomia WLTP di oltre 500 km. Arrivo nei Concessionari italiani in primavera 2026. Prezzi da definire.