Ford Bronco RTR si presenta: nata per affrontare le sfide del deserto

Debutta la nuova Ford Bronco RTR. Con questo modello, la casa automobilistica punta a voler offrire prestazioni simili alla Raptor nella guida nel deserto, con un tocco di stile in più e soprattutto con un prezzo più accessibile. La vettura è frutto del lavoro ella casa automobilistica insieme al fondatore di RTR Vehicles, Vaughn Gittin Jr.

NATA PER AFFRONTARE LE DUNE DEL DESERTO

Di serie, la nuova Ford Bronco RTR adotta nuove sospensioni che permettono di aumentare l’altezza da terra, oltre a specifici pneumatici da 33 pollici. La nuova Ford Bronco RTR 2027 sarà proposta anche con il pacchetto Sasquatch che aggiunge pneumatici da 35 pollici e sospensioni HOSS 3.0 con ammortizzatori FOX. Poi c’è il motore. Sotto al cofano troveremo un motore 4 cilindri EcoBoost da 2,3 litri con cambio automatico a 10 rapporti. Chi sperava in una motorizzazione più performante potrebbe rimanere deluso. Tuttavia, la casa automobilistica fa sapere che questa scelta è stata fatta per un motivo bene preciso e cioè il peso. Tra le dune del deserto, la parte anteriore più leggera renderà la Bronco più agile.

Attenzione, però, l’unità di 2,3 litri è stata comunque aggiornata. Ford e RTR hanno imparato molto nelle gare nel deserto. Quanto imparato è stato riversato nel motore della Bronco RTR 2027 che adotta una specifica tecnologia anti-lag ottimizzata per l’off-road per garantire sempre le massime prestazioni. Inoltre, il motore utilizza la stessa ventola di raffreddamento presente sulla Bronco Raptor. Un upgrade tecnico necessario se si prevede di percorrere molti chilometri in condizioni climatiche estreme. Le prestazioni e i precisi dettagli tecnici non sono stati comunicati.

RITOCCHI AL LOOK

Anche l’occhio vuole la sua parte e per la nuova Ford Bronco RTR 2027 sono stati introdotti alcuni ritocchi al look. Tra questi, nuovi cerchi, grafiche dedicate, nuovi passaruota, un diverso paraurti ed altro. Nuova Ford Bronco RTR farà il suo debutto pubblico al Salone dell’Auto di Detroit che apre i battenti in questi giorni. Sarà disponibile per l’ordine a partire da ottobre, con consegne previste per gennaio 2027. Ford non ha ancora detto quanto costerà la Bronco RTR, limitandosi a dichiarare che “non vi svuoterà il portafoglio“.