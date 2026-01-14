Come funzionano i fari adattivi Intelli-Lux HD della nuova Opel Astra

Il restyling di Opel Astra ha fatto il suo debutto nei giorni scorsi al Salone di Bruxelles. Facelift che ha portato alcune novità di design, di tecnologia e di motore. Lo vedremo su strada nel corso del 2026. Intanto, la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più del nuovo modello, approfondendo il funzionamento dei nuovi fari a matrice Intelli-Lux HD adattivi già visti sulla Opel Grandland, e adesso disponibili anche su Opel Astra e Astra Sports Tourer.

MIGLIORA LA VISIBILITTÀ

La tecnologia adattiva dei fari a matrice Intelli-Lux LED non è una novità in casa Opel ma con la nuova Gandland ha ricevuto un’evoluzione importante. Nell’ultima versione che sarà disponibile sulla nuova Astra, ora hanno più di 50.000 elementi (esattamente 51.200, cioè 25.600 per lato) e consentono così una migliore distribuzione della luce.- Come funziona? Il sistema lavora per illuminare sempre con precisione la strada e i dintorni. A seconda della situazione del traffico, la telecamera rileva sia gli utenti della strada in direzione opposta e sia quelli nella stessa direzione. A quel punto, Intelli-Lux HD li esclude automaticamente dall’abbagliamento ancora più velocemente e con maggiore precisione rispetto alle tecnologie di illuminazione a matrice precedenti.

Opel aggiunge poi che quello che chiama il “tunnel di luce“, cioè l’area non illuminata dal fascio luminoso, diventa ancora più preciso di prima, mentre il resto della strada e l’area circostante rimangono meglio illuminati. Grazi a tutto questo, il sistema offre una distribuzione della luce migliore e più uniforme senza abbagliare gli altri utenti della strada. Dal punto di vista della sicurezza è un bel vantaggio. A una velocità di 80 km/h, gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati circa 30-40 metri prima rispetto ai fari alogeni convenzionali. Dunque, un conducente è in grado di reagire prima ad un potenziale ostacolo.

FUNZIONI AVANZATE PER UNA MIGLIORE SICUREZZA ALLA GUIDA

Ma c’è di più perché tutte le funzioni automatiche dei fari Intelli-Lux sono state migliorate. Ad esempio, Opel racconta che il cono luminoso davanti al veicolo viene regolato in modo automatico utilizzando più di 50.000 pixel. Inoltre, a seconda dell’angolo di sterzata, viene attivato un modulo luminoso aggiuntivo sul lato corrispondente del veicolo. In tale modo è possibile illuminare meglio il lato della strada. E in caso di maltempo, la tecnologia Intelli-Lux HD tiene conto del possibile effetto abbagliamento causato dalle strade bagnate dalla pioggia e regola di conseguenza l’intensità luminosa per ridurre questo effetto nel traffico in arrivo. Addirittura, il sistema riconosce i segnali stradali presenti sulla strada e abbassa i LED in modo che il riflesso dei segnali non abbagli il conducente.