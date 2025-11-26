La nuova Opel Astra sta arrivando, prime immagini ufficiali

L’attuale generazione di Opel Astra ha debuttato nel 2021 Per questo modello si sta avvicinando il momento di rinnovarsi attraverso un restyling. Al debutto mancherebbe davvero poco e la casa automobilistica ha voluto condividere alcune prime informazioni delle novità che stanno arrivando.

UN NUOVO VOLTO

I primissimi dettagli sull’arrivo della nuova Opel Astra sono accompagnate da alcune immagini che permettono di intravedere le principali novità estetiche della vettura. A quanto si vede, il frontale della vettura è stato ridisegnato e ed è ispirato dal concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Possiamo quindi notare i nuovi fari che presentano una rinnovata firma luminosa e soprattutto il logo centrale Opel illuminato. Le immagini permettono di dare uno sguardo anche ad una parte del posteriore e al design dei cerchi in lega.

Da decenni, l’Astra rappresenta ciò che distingue Opel: l’ingegneria tedesca che unisce emozioni a praticità comprovata e tecnologie all’avanguardia per tutti. Opel Astra è ‘made in Germany’ in tutto – progettata, ingegnerizzata e realizzata a Rüsselsheim. Ora stiamo facendo il prossimo grande passo con la nostra bestseller compatta: la nuova Opel Astra e la nuova Opel Astra Sports Tourer delizieranno i clienti con nuovi dettagli di design, ancora più nitidi e precisi, oltre a tecnologie innovative.

Così si è espresso il CEO di Opel, Florian Huettl, parlando dell’arrivo del nuovo modello. Nulla è stato detto sull’abitacolo. Sappiamo solo che la nuova Opel Astra continuerà ad essere proposta anche in versione Sports Tourer, cioè station wagon. Per quanto riguarda le motorizzazioni, possiamo immaginare che ricalcheranno quelle del restyling della Peugeot 308. Dunque, diesel da 130 CV, Mild Hybrid da 145 CV e Plug-in da 195 CV. In gamma dovrebbe rimanere anche la versione elettrica che potrebbe ricevere un upgrade della batteria come sulla Peugeot 308, per poter offrire maggiore autonomia.

PRESTO NUOVE INFORMAZIONI

Stando alle parole di Opel, il debutto si terrà molto presto. In ogni caso, la casa automobilistica ha fatto sapere che ulteriori informazioni sulla nuova Opel Astra e la sua anteprima mondiale arriveranno presto.