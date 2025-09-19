Nuova Peugeot 308 restyling: ordini aperti in Italia, prezzi da 33.140 euro

Le nuove Peugeot 308 restyling si possono adesso ordinare in Italia. La presentazione del nuovo modello, anche in versione station wagon, si era tenuta alla fine del mese di agosto e, adesso, la casa automobilistica francese ha aperto gli ordini, fornendo informazioni anche per quanto riguarda il nuovo listino. Ricapitoliamo brevemente le principali novità del restyling.

UN NUOVO VOLTO

MOTORI

Con l’aggiornamento della 308, Peugeot hache rende la vettura più moderna e sportiveggiante. Iltipico del marchio, è presente nei gruppi ottici a LED, mentre centralmente vengono integrati deiche collegano la calandra da lato a lato. Nuovo è anche i paraurti dal profilo trapezoidale che integra due nuove prese d’aria laterali. Per il restyling, la casa automobilistica francese ha lavorato di fino sull’aerodinamica per migliorare l’efficienza della vettura, aspetto molto importante soprattutto per la versione 100% elettrica. A seconda degli allestimenti sono disponibili cerchi in lega da 17 e da 18 pollici. La nuova Peugeot 308 è disponibile anche nel nuovo colore Blu Lagoa. Per la station wagon abbiamo la nuova tinta Blu Ingaro.Per quanto riguarda l’abitacolo, spicca il ben noto. Tutte le versioni sono dotate di serie di un quadro strumenti digitale, con una nuova grafica 3D (opzionale sull’allestimento GT e di serie sull’allestimento GT Exclusive). Centralmente c’è poi ilcon gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sotto l’infotainment troviamo cinque i-Toggle che consentono agli utenti di configurare le scorciatoie per le impostazioni preferite per determinate funzioni come aria condizionata, contatto telefonico, stazione radio, navigazione verso casa ed altro.

PREZZI

In gamma è ancora presente il diesel. Troviamo infatti il quattro cilindriabbinato al cambio automatico EAT8. C’è poi il ben noto, un 3 cilindri PureTech di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti a cui interno è presente una piccola unità elettrica. In gamma non manca la versioneche combina un motore elettrico da 125 CV con un motore 4 cilindri turbo da 1,6 litri da 150 CV. Il cambio è automatico a 7 rapporti e in modalità elettrica si possono percorrere fino a 85 km grazie alla batteria da 17,2 kWh. C’è poi la Peugeot 308 100% elettrica con motore dae una nuova batteria da(55,4 kWh utilizzabili) che permette un’autonomia di 450 km WLTP.

Quanto costa la nuova Peugeot 308 restyling? 5 gli allestimenti:. Si parte daidella versione berlina Hybrid 48 V da 145 CV. La station wagon viene proposta a 1.000 euro in più. Prime consegne a partire dall’autunno.