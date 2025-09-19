Nuova Peugeot 308 restyling: ordini aperti in Italia, prezzi da 33.140 euro
Il restyling aveva fatto il suo debutto a fine agosto; adesso, la nuova Peugeot 308, anche station wagon, si può ordinare
Le nuove Peugeot 308 restyling si possono adesso ordinare in Italia. La presentazione del nuovo modello, anche in versione station wagon, si era tenuta alla fine del mese di agosto e, adesso, la casa automobilistica francese ha aperto gli ordini, fornendo informazioni anche per quanto riguarda il nuovo listino. Ricapitoliamo brevemente le principali novità del restyling.
UN NUOVO VOLTO
Con l’aggiornamento della 308, Peugeot ha ridisegnato il frontale che rende la vettura più moderna e sportiveggiante. Il triplo graffio, tipico del marchio, è presente nei gruppi ottici a LED, mentre centralmente vengono integrati dei piccoli tratti luminosi che collegano la calandra da lato a lato. Nuovo è anche i paraurti dal profilo trapezoidale che integra due nuove prese d’aria laterali. Per il restyling, la casa automobilistica francese ha lavorato di fino sull’aerodinamica per migliorare l’efficienza della vettura, aspetto molto importante soprattutto per la versione 100% elettrica. A seconda degli allestimenti sono disponibili cerchi in lega da 17 e da 18 pollici. La nuova Peugeot 308 è disponibile anche nel nuovo colore Blu Lagoa. Per la station wagon abbiamo la nuova tinta Blu Ingaro.
Per quanto riguarda l’abitacolo, spicca il ben noto Peugeot i-Cockpit. Tutte le versioni sono dotate di serie di un quadro strumenti digitale, con una nuova grafica 3D (opzionale sull’allestimento GT e di serie sull’allestimento GT Exclusive). Centralmente c’è poi il display da 10 pollici del sistema infotainment con gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sotto l’infotainment troviamo cinque i-Toggle che consentono agli utenti di configurare le scorciatoie per le impostazioni preferite per determinate funzioni come aria condizionata, contatto telefonico, stazione radio, navigazione verso casa ed altro.
MOTORI
In gamma è ancora presente il diesel. Troviamo infatti il quattro cilindri BlueHDi di 1,5 litri da 130 CV abbinato al cambio automatico EAT8. C’è poi il ben noto powertrain Mild Hybrid da 145 CV, un 3 cilindri PureTech di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti a cui interno è presente una piccola unità elettrica. In gamma non manca la versione Plug-in da 195 CV che combina un motore elettrico da 125 CV con un motore 4 cilindri turbo da 1,6 litri da 150 CV. Il cambio è automatico a 7 rapporti e in modalità elettrica si possono percorrere fino a 85 km grazie alla batteria da 17,2 kWh. C’è poi la Peugeot 308 100% elettrica con motore da 156 CV e una nuova batteria da 58,4 kWh (55,4 kWh utilizzabili) che permette un’autonomia di 450 km WLTP.
PREZZI
Quanto costa la nuova Peugeot 308 restyling? 5 gli allestimenti: Style, Allure, GT e Business e GT Exclusive. Si parte dai 33.140 euro della versione berlina Hybrid 48 V da 145 CV. La station wagon viene proposta a 1.000 euro in più. Prime consegne a partire dall’autunno.