Peugeot porta a Pechino il futuro con i Concept 6 e 8

Al Salone dell’automobile di Pechino, in corso fino al 3 maggio, ci sono protagonisti anche diversi marchi europei. Tra questi c’è Peugeot che torna all’evento cinese con una proposta che va oltre la “semplice” presentazione di un modello. I due concept portati a Pechino (il Concept 6 e il Concept 8) non sono infatti degli esercizi stilistici fini a sé stessi, ma anticipano concretamente una nuova linea di modelli che il marchio francese produrrà in Cina in collaborazione con Dongfeng, per poi esportarli sui mercati internazionali. Ricordiamo che Dongfeng è tornato centrale anche nel dibattito europeo, con i colloqui in corso per un possibile coinvolgimento del costruttore cinese nello stabilimento Stellantis di Cassino.

Concept 6 e Concept 8

Il Concept 6 interpreta la visione di una nuova generazione di berline di grandi dimensioni. La silhouette coniuga le proporzioni di una berlina con le linee di una shooting brake, richiamando la tradizione Peugeot delle gran turismo e delle station wagon di lusso. È una vocazione che il marchio francese non esprime da anni nel segmento delle grandi berline, ma sulla quale il CEO Alain Favey aveva già parlato facendo riferimento a un possibile ritorno delle station wagon e di una nuova ammiraglia sopra la 5008. Il Concept 8 riguarda invece il segmento dei SUV di grandi dimensioni, con proporzioni generose e un design che punta su pulizia delle superfici ed efficienza aerodinamica.

Nessuna specifica tecnica è stata comunicata per nessuno dei due concept. L’unico dato certo è che entrambi i modelli di produzione saranno sviluppati con la tecnologia di Dongfeng, partner storico di Peugeot-Citroen in Cina dal 1992, già coinvolto nel lancio del marchio Hedmos. I due modelli saranno prodotti nello stabilimento di Wuhan. I modelli saranno destinati sia al mercato cinese sia all’export verso altri mercati internazionali, nell’ambito del piano di crescita globale del marchio.