Stellantis, ritardi per i modelli elettrici Peugeot: problemi di produzione delle batterie

Pare che Stellantis stia affrontando dei ritardi nella produzione di alcuni dei suoi modelli elettrici a causa di una serie di difficoltà nella produzione di batterie da parte di Automotive Cells Company (ACC). Ricordiamo che si tratta di una joint venture tra Stellantis, Mercedese e TotalEnergies SE. Il suo stabilimento di batterie si trova a Billy-Berclau, vicino a Lille, ed è stato inaugurato nel 2023. La notizia è stata riporta da Bloomberg che aggiunge un dato importane e cioè che modelli come i SUV elettrici Peugeot e-3008 ed e-5008 subiranno ritardi fino a otto mesi a seguito dei problemi per la produzione delle batterie “Long Range”.

RITARDI

Secondo quanto racconta il rapporto, Automotive Cells Company sarebbe in grado di installare queste batterie solamente su 1.000 veicoli al mese, ben al di sotto degli obiettivi iniziali. A quanto pare, per risolvere i problemi di produzione, è stato coinvolto un team di esperti proveniente dalla Cina. Stellantis non ha risposto immediatamente alle richieste di commento da parte di Bloomberg. Invece, ACC si è limitata ad affermare che “l’avvio è difficile, ma stiamo imparando ogni giorno e facendo il possibile per servire i nostri clienti“.

Vedremo quello che succederà ma gli ostacoli che starebbe affrontando ACC riflettono le difficoltà più ampie dell’Europa che fatica a dotarsi di un’industria di batterie per ridurre la dipendenza dalle aziende cinesi. Diverse fabbriche di batterie europee hanno subito ritardi o cancellazioni. Non possiamo non ricordare l’emblematico fallimento di Northvolt, azienda svedese inizialmente sostenuta da realtà come il Gruppo Volkswagen e BMW.

Questi ritardi arrivano in un momento in cui il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, sta conducendo una revisione delle attività del Gruppo, il cui nuovo piano strategico sarà presentato il 21 maggio. In Nord America, ad esempio, abbiamo già visto un ritorno ad una maggiore attenzione verso le motorizzazioni tradizionali e la contestuale eliminazione di alcuni modelli elettrici e Plug-in. Non rimane che attendere novità per capiremo meglio dei problemi di produzione di batterie in Europa che potrebbe rallentare a sua volta la produzione di alcuni modelli elettrici.