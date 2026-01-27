Cerca

Con questi due accessori in offerta puoi lavorare comodamente sotto la tua auto

Due strumenti utili da tenere fissi in garage.

Con questi due accessori in offerta puoi lavorare comodamente sotto la tua auto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 27 gen 2026

Per fare i lavori di manutenzione alla moto o all’auto c’è bisogno di avere a disposizione strumenti e attrezzi adeguati. Non potendo, nella maggior parte dei casi, poter contare su un ponte sollevatore, l’alternativa migliore sono i cavalletti. Se il cric (manuale, idraulico o elettrico) può essere comodo per interventi rapidi, i cavalletti assicurano una stabilità e una sicurezza maggiori. Può capitare, infatti, di alzare l’auto per controllare un problema e scoprire di dover acquistare un ricambio. Per evitare di abbassare l’auto e poi risollevarla prima di procurarsi il pezzo necessario, con i cavalletti si può tenere sollevata l’auto nel punto desiderato così da lavorare in comodità. Oggi una coppia di cavalletti da 3 tonnellate è in offerta su eBay a meno di 40€.

Tieni sollevata la tua auto e la tua moto con questa coppia di cavalletti

Comodi, utili, necessari

Questa coppia di cavalletti ha una struttura che consente di regolarne l’altezza (da un minimo di 270 mm a un massimo di 365 mm). Questa escursione permette di adattarsi a telai differenti, dai veicoli con assetto ribassato alle moto con geometrie più alte. Ogni cavalletto è realizzato con un telaio rigido che garantisce stabilità una volta posizionato sotto il mezzo. Hanno anche una base larga che aiuta a distribuire il peso in modo uniforme. L’aggancio superiore è pensato per offrire presa sul punto di sollevamento senza scivolamenti. Questa è una caratteristica importante soprattutto durante le fasi di lavoro che richiedono movimenti attorno al veicolo.

COPPIA DI CAVALLETTI DA 3 TONNELLATE PER AUTO MOTO MECCANICO 3 TON

COPPIA DI CAVALLETTI DA 3 TONNELLATE PER AUTO MOTO MECCANICO 3 TON

32,49
Vedi l’offerta

I cavalletti sono fondamentali non solo per i lavori di manutenzione. Sono indispensabili anche e soprattutto per chi ha una moto che tiene ferma per lunghi periodi (come durante l’inverno). Una volta posizionati, infatti, evitano problemi alle ruote perché sollevano il mezzo da terra e impediscono che il peso gravi sempre sullo stesso punto dello pneumatico.

Tieni sollevata la tua auto e la tua moto con questa coppia di cavalletti

Quando moto e scooter rimangono fermi per settimane, la gomma tende a deformarsi nella zona di contatto con il pavimento, creando le classiche ovalizzazioni che si avvertono poi alla guida con vibrazioni o perdita di precisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Non rischiare di rimanere a piedi, cambia ora la batteria: oggi la paghi quasi la metà
Offerte e Promozioni
Le soluzioni più economiche (ed efficaci) per tornare a casa con una gomma a terra
Offerte e Promozioni
Questo detergente in offerta è l’ideale per la pulizia del parabrezza della tua auto durante l’inverno
Offerte e Promozioni
Cattivi odori nell’abitacolo? Come risolvere con questi prodotti scontati
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.