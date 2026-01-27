Con questi due accessori in offerta puoi lavorare comodamente sotto la tua auto

Per fare i lavori di manutenzione alla moto o all’auto c’è bisogno di avere a disposizione strumenti e attrezzi adeguati. Non potendo, nella maggior parte dei casi, poter contare su un ponte sollevatore, l’alternativa migliore sono i cavalletti. Se il cric (manuale, idraulico o elettrico) può essere comodo per interventi rapidi, i cavalletti assicurano una stabilità e una sicurezza maggiori. Può capitare, infatti, di alzare l’auto per controllare un problema e scoprire di dover acquistare un ricambio. Per evitare di abbassare l’auto e poi risollevarla prima di procurarsi il pezzo necessario, con i cavalletti si può tenere sollevata l’auto nel punto desiderato così da lavorare in comodità. Oggi una coppia di cavalletti da 3 tonnellate è in offerta su eBay a meno di 40€.

Comodi, utili, necessari

Questa coppia di cavalletti ha una struttura che consente di regolarne l’altezza (da un minimo di 270 mm a un massimo di 365 mm). Questa escursione permette di adattarsi a telai differenti, dai veicoli con assetto ribassato alle moto con geometrie più alte. Ogni cavalletto è realizzato con un telaio rigido che garantisce stabilità una volta posizionato sotto il mezzo. Hanno anche una base larga che aiuta a distribuire il peso in modo uniforme. L’aggancio superiore è pensato per offrire presa sul punto di sollevamento senza scivolamenti. Questa è una caratteristica importante soprattutto durante le fasi di lavoro che richiedono movimenti attorno al veicolo.

I cavalletti sono fondamentali non solo per i lavori di manutenzione. Sono indispensabili anche e soprattutto per chi ha una moto che tiene ferma per lunghi periodi (come durante l’inverno). Una volta posizionati, infatti, evitano problemi alle ruote perché sollevano il mezzo da terra e impediscono che il peso gravi sempre sullo stesso punto dello pneumatico.

Quando moto e scooter rimangono fermi per settimane, la gomma tende a deformarsi nella zona di contatto con il pavimento, creando le classiche ovalizzazioni che si avvertono poi alla guida con vibrazioni o perdita di precisione.