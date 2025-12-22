Peugeot valuta il ritorno delle station wagon dopo l’addio alla 508

Peugeot potrebbe tornare nel segmento delle station wagon recuperando l’eredità della 508 SW. A lasciare intendere questa possibilità è stato il CEO Alain Favey che, rispondendo a una specifica domanda, non ha escluso la possibilità. Uno spiraglio minimo ma che conferma come all’interno di Peugeot sia in corso una riflessione più ampia sul futuro della gamma e sulla necessità, condivisa da molte case automobilistiche, di esplorare alternative ai SUV. Dopo anni di crescita di questa tipologia di auto, infatti, cominciano a emergere segnali di saturazione e i marchi si interrogano su quali possano essere le prossime tipologie di auto in grado di rispondere a nuove esigenze di mobilità, stile e versatilità.

Sta finendo l’era dei SUV

La 508, proposta inizialmente nel 2010 come rivale di Volkswagen Passat, Skoda Superb e Volvo S60, è stata per anni la berlina e la station wagon di riferimento nella gamma Peugeot. La seconda generazione ha però incontrato un calo progressivo della domanda, fino alla decisione, arrivata nella primavera di quest’anno, di interromperne la produzione nella primavera. Solo nel Regno Unito, le vendite del modello Mk2 si sono fermate a 7.000 unità, troppo poche per garantire la sostenibilità industriale del progetto. L’addio al modello, come ammesso dallo stesso Favey, è stato una scelta sofferta ma necessaria.

Il ritorno nel mondo delle station wagon non è da escludere, ma l’eventuale successore della 508 non sarà una semplice riedizione del modello precedente. Più verosimile l’ipotesti per cui si tratterà di un’evoluzione coerente con le tendenze contemporanee, forse una sintesi tra wagon, shooting brake ed elementi da crossover. Favey ha spiegato che il gruppo è aperto a ogni possibilità, a patto che ci sia un’idea solida e innovativa capace di conquistare quel mercato nel quale la 508 non è riuscita a incidere.

La domanda sul possibile successore della Peugeot 508 SW nasce dalla constatazione dell’interesse suscitato negli ultimi mesi da BYD Seal 6, Toyota bZ4X Touring e Subaru E-Outback. Si tratta, infatti, di modelli che reinterpretano il concetto di wagon in chiave moderna ed elettrificata. Sono segnali di un possibile ritorno della domanda verso auto più basse, aerodinamiche e funzionali, in contrasto con lo stile dei SUV.

Peugeot potrebbe decidere di cogliere l’occasione e proporre un modello alternativo, capace di distinguersi all’interno di un mercato in evoluzione. Al momento non c’è niente di certo, se non l’apertura da parte del CEO di Peugeot, che però racconta di come, dopo l’era delle sport utility, anche per i marchi generalisti potrebbe arrivare il momento di riportare in primo piano tipologie di auto diverse, magari proprio partendo da una nuova interpretazione della station wagon.