Manhart MHX6 500: la BMW X6 diventa ancora più estrema

Le elaborazoni che maggiormente colpiscono il pubblico dei modelli BMW sono vere e proprie versioni M. In questo caso però si tratta di un qualcosa che è molto lontano dalla versione “M" del modello.

Si tratta infatti di una più umile configurazione di BMW X6 xDrive40i, modello che rinuncia al motore V8 TwinPower Turbo da 4,4 litri, affidandosi ad un sei cilindri in linea da 3,0 litri, propulsore che comunque adotta la tecnologia TwinPower Turbo ed un’elettrificazione mild-hybrid.

L’unità propulsiva eroga 380 CV e 540 Nm di coppia massima e, di certo, non può competere con la sorella X6 M che invece eroga 626 CV e 750 Nm di coppia. Anche le prestazioni sono differenti: la X6 M scatta da 0 a 60 mph (97 km/h) in circa 3,7 secondi, mentre la variante “senza steroidi" è più lenta di circa 1,5 secondi.

Manhart ha però deciso di ridurre questo gap mettendo le mani sulla X6 Standard rendendola così capace di erogare 480 CV e 630 Nm di coppia. Si chiama Manhart MHX6 500 e l’incremento prestazionale è stato reso possibile da un powerbox MHtronik sviluppato dall’azienda, inoltre il progetto include un impianto di scarico in acciaio inox con valvola di controllo e terminali da 100 mm, che enfatizza sound e prestazioni.

Sono poi montati ampi cerchi da 22 pollici e numerosi dettagli in carbonio che aumentano il carattere sportivo del SUV.

A completamento del pacchetto esterno si trovano uno spoiler posteriore in fibra di carbonio, nuove calotte degli specchietti, nuovo paraurti e altri dettagli sempre in carbonio, oltre a un nuovo nome sul portellone posteriore, loghi Manhart al posto deegli stemmi BMW e una finitura satinata per la carrozzeria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANHART (@manhartofficial)

Manhart può anche mettere mano all’abitacolo con differenti caratteristiche speciali.

Al fine di avere maggiori informazioni in merito a questa personalizzazione e sul costo necessario per trasformare una X6 xDrive40i in una Manhart MHX6 500, è indispensabile rivolgersi direttamente a Manhart, in quanto non sono stati resi noti i prezzi.