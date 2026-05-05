BMW iX3 Flow Edition, l'auto che muta pelle con un clic

Qualcuno sarà rimasto a bocca aperta quando, passeggiando tra i padiglioni del Salone dell’Auto di Pechino 2026, si è trovato di fronte a un’auto che, con la naturalezza di un camaleonte, è riuscita a mutare il disegno sul proprio cofano. Non si tratta di un gioco di prestigio, una magia o una diavoleria arcana, ma è semplicemente l’ultima tecnologia applicata alla carrozzeria della BMW iX3 Flow Edition. Un’innovazione tanto spettacolare quanto bizzarra e, per questo motivo, sorge subito una domanda: il grande pubblico è pronto a digerire una scelta così ardita? Intanto, andiamo a conoscere come l’integrazione della tecnologia E-Ink direttamente nei pannelli esterni del veicolo possa far mutare la vernice e trasformarla in una superficie dinamica e digitale.

Innovazione o azzardo?

Questa stranezza tecnologica, come anticipato, solleva degli interrogativi. Se da un lato l’idea di un’estetica personalizzabile “alla semplice pressione di un pulsante” (come visto anche su Porsche) rappresenta una frontiera inedita del design, dall’altro emergono dubbi pragmatici.

Un sondaggio d’opinione rivela una spaccatura: se per molti è l’innovazione visiva definitiva, per altri il timore è legato ai costi di riparazione e alla complessità di gestione di un simile sistema. La preoccupazione che un banale urto o un graffio possa trasformarsi in un salasso è reale, così come il dubbio sulla tenuta di una superficie così delicata di fronte ad agenti atmosferici, sbalzi termici e lavaggi ad alta pressione (già la Serie 7 ha dimostrato le sue criticità).

L’auto dell’esperimento

La vettura scelta per questo esperimento è la nuova BMW iX3 a passo lungo, basata sulla filosofia della “Neue Klasse”. Il guidatore ha a disposizione otto animazioni programmate che non sono semplici decorazioni casuali, ma motivi ispirati all’architettura cinese, evocando concetti di modernità e progresso.

Tecnicamente, BMW ha lavorato duramente per rendere questa visione una realtà gestibile. Sebbene la Casa bavarese utilizzi l’espressione “pronta per la produzione in serie”, gli esperti invitano alla cautela. L’integrazione in un pannello così vasto richiede di superare ostacoli enormi: dalla resistenza ai raggi UV all’invecchiamento dei materiali, fino alla riduzione dei moduli di controllo necessari per gestire i segmenti di pellicola.

Un’evoluzione lunga quattro anni

Questa novità non è nata dal nulla, ma è il culmine di un percorso iniziato nel 2022. Tutto ebbe inizio con la iX Flow, che dimostrò di cambiare tonalità per scopi comunicativi o termici (come riflettere la luce in estate). Nel 2023, la iVision Dee ha introdotto 32 colori e la capacità di comunicare “emozioni”, mentre nel 2024 la i5 Flow Nostokana ha portato il numero di segmenti animabili a ben 1.349, rendendo le transizioni quasi invisibili.

Con la iX3 Flow Edition del 2026, l’obiettivo si è spostato sulla robustezza e sulla gestibilità quotidiana, limitando le funzioni a otto animazioni controllate per garantire l’omologazione e la sicurezza. Nonostante lo spettacolo visivo, la vera sfida per BMW sarà trasformare questo “effetto wow” in un prodotto economicamente sostenibile, con garanzie e piani di assistenza che rassicurino un pubblico ancora scettico di fronte a un cofano che sembra avere una vita propria. Intanto, il primo passo è stato compiuto.