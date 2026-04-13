Porsche, basta un click e cambia la livrea: nuovo brevetto

Porsche grigia, elegante e quasi anonima, ferma al semaforo. Sguardi di sfida carichi di tensione e subito si anima l’idea di una gara sul quarto di miglio in stile Fast & Furious, tanto che sarà mai. Poi, all’improvviso, sulla lucida carrozzeria appaiono delle strisce scure. È frutto di un’allucinazione? No, affatto. È bastato un semplice tasto per tirare fuori l’anima da racing nella sportiva di Zuffenhausen, prima di sparire in lontananza. Fino a qualche tempo fa questa poteva essere una scena solo da videogame, ma le meraviglie della tecnica ci hanno portato fino a qui. È utile? Sicuramente no, ma fa scena. E oggi, per fare la differenza, serve anche questo. Porsche lo sa e ha depositato il brevetto di questa soluzione presso l’ufficio brevetti tedesco DPMA.

La magia della tecnologia

Dietro a questa mirabile trasformazione non risiede una vernice speciale, ma un materiale innovativo che la Casa di Stoccarda descrive come “carta elettronica" o rivestimento paramagnetico. Si tratta di una pellicola sottilissima applicata all’esterno della vettura, capace di reagire a una tensione elettrica. Quando il conducente attiva il sistema, la corrente attraversa il materiale facendogli cambiare colore o configurazione in un istante.

È un principio simile a quello dei tetti panoramici elettrocromici che si oscurano premendo un tasto, dove uno strato di ossido di tungsteno reagisce all’elettricità. Tuttavia, Porsche ha portato il concetto a un livello superiore: qui non si parla solo di opacità, ma della capacità di far apparire o scomparire motivi grafici complessi e colori vivaci sulla carrozzeria.

Un’auto che comunica

Le strisce da corsa “a scomparsa” non servono soltanto a soddisfare un desiderio estetico, ma diventano uno strumento di comunicazione visiva. Secondo il brevetto, le strisce potrebbero cambiare colore in base alla modalità di guida selezionata: un verde rassicurante per la modalità “Eco” o un rosso vibrante per la modalità “Sport”.

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Per i futuri modelli elettrici del marchio, Porsche immagina di utilizzare questa tecnologia per visualizzare lo stato di carica della batteria direttamente sull’esterno dell’auto, rendendo l’informazione immediatamente leggibile per il proprietario mentre si avvicina al veicolo. Non a caso, la pellicola non si limita al cofano: i disegni tecnici mostrano applicazioni dietro le ruote posteriori, sulle prese d’aria e persino sul diffusore, suggerendo un potenziale utilizzo anche su componenti aerodinamiche come spoiler e alettoni.

Un “mood” su richiesta

Sebbene al momento si tratti solo di un brevetto e non vi sia alcuna garanzia che questa tecnologia entri effettivamente in produzione, l’idea ha già acceso la fantasia degli appassionati. È quel tipo di concetto, forse un po’ eccessivo ma innegabilmente affascinante, che permette di esprimere il proprio umore semplicemente cambiando l’aspetto dell’auto in tempo reale. E per accontentare un fedele cliente si può fare questo e altro. Dunque, vedremo se dalla teoria passeremo a un’applicazione di serie di questa curiosa tecnologia.