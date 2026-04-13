Geely Galaxy M7, il SUV plug-in da 1.730 km di autonomia con un pieno

Il marchio Galaxy di Geely aggiunge un nuovo tassello alla sua gamma. Abbiamo già avuto modo di parlare della super ibrida A7 EM-i e del Battleship 700, il fuoristrada ispirato alla Defender. Ora è il turno del Galaxy M7, un SUV ibrido plug-in di taglia media che stabilisce un nuovo riferimento per l’autonomia nel segmento. Con 225 km percorribili in modalità puramente elettrica e un’autonomia combinata di 1.730 km, il modello punta a convincere chi non vuole rinunciare alla flessibilità dell’ibrido ma vuole avvicinarsi all’esperienza di guida elettrica nella vita quotidiana.

Il Galaxy M7 si inserisce direttamente nel segmento più competitivo del mercato cinese. Geely lo posiziona come primo SUV PHEV di taglia media capace di offrire autonomia elettrica paragonabile a quella di molti modelli full electric, mantenendo la flessibilità dell’ibrido per i lunghi percorsi.

Design e interni

Il Galaxy M7 adotta il linguaggio stilistico più recente della gamma Geely, con una fascia luminosa anteriore a tutta larghezza che integra 362 LED e un lavoro aerodinamico su oltre 20 dettagli della carrozzeria. Con i 4.770 mm di lunghezza, 1.905 mm di larghezza, 1.685 mm di altezza e passo di 2.785 mm, le dimensioni sono quelle di un SUV a vocazione familiare. Il bagagliaio, con i sedili posteriori abbattuti, raggiunge 1.990 litri.

All’interno domina uno stile minimalista con comandi fisici essenziali. Il sistema infotainment si appoggia a un display da 15,4” con piattaforma Flyme Auto 2, affiancato da strumentazione digitale e assistente vocale con intelligenza artificiale. La dotazione include un impianto audio Flyme Sound a 23 altoparlanti, rivestimenti in ecopelle scamosciata con inserti in legno e un ampio tetto panoramico in vetro.

Powertrain e autonomia

Il cuore del Galaxy M7 è il sistema ibrido Thor EM. Un sistema che prevede un motore termico da 1.5 litri e 82 kW (111 CV) abbinato a un’unità elettrica da 175 kW (238 CV). L’efficienza termica dichiarata del motore a combustione è del 47,26%. Due i tagli di batteria LFP disponibili: da 18,4 kWh e 29,8 kWh. Con la versione da 29,8 kWh l’autonomia in modalità puramente elettrica raggiunge i 225 km nel ciclo CLTC, sufficiente a coprire la maggior parte degli spostamenti urbani quotidiani senza consumare benzina. L’autonomia combinata benzina più elettrico arriva a 1.730 km. A batteria scarica, il consumo dichiarato scende a 3,35 l/100 km, tra i valori più bassi della categoria per un SUV di questa taglia. La ricarica rapida porta la batteria dal 30% all’80% in 15 minuti.

Per il momento Geely Galaxy M7 sarà disponibile solo in Cina. Ma per il marchio ci sono ambizioni dichiaratamente globali. L’ambizione è quella, ma per il momento non sono noti tempi e mercati di destinazione. Il prezzo? In Cina sarà in vendita tra 139.800 e 156.800 yuan, quindi tra 17.500 euro e 19.600 euro circa.