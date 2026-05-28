Prezzi carburanti, benzina e diesel in calo (di poco) sulla rete ordinaria
Benzina a 1,965 euro/litro (-3 millesimi), diesel a 2,052 euro/litro (-5 millesimi). Lieve calo dei carburanti lungo l'Italia
Dopo diverse settimane di rincari, arriva una boccata d’aria per chi deve fare il pieno di carburante. Secondo il rilevamento quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nella giornata del 27 maggio sia la benzina che il diesel registrano un calo sulla rete stradale ordinaria. La verde scende a 1,965 euro al litro (-3 millesimi), mentre il diesel cala a 2,052 euro al litro dopo il picco di ieri a 2,057 euro al litro (-5 millesimi), anche per effetto della riduzione dello sconto sulle accise. Diversa la situazione in autostrada, dove la benzina cresce di 2 millesimi attestandosi a 2,062 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,137 euro al litro (-5 millesimi).
La situazione in Italia
Nel quadro regionale, Bolzano si distingue come unica eccezione alla riduzione dei prezzi del carburante. Se la benzina resta stabile a 2,002 euro al litro, il diesel sale di quasi un centesimo (+9 millesimi) a 2,095 euro al litro. Nel resto d’Italia la discesa è generalizzata, con i cali più consistenti registrati in Umbria e Liguria (-8 millesimi sul diesel). La benzina meno cara si trova nelle Marche a 1,949 euro al litro, mentre il calo più marcato sulla verde si registra in Piemonte (-5 millesimi).
Per i cosiddetti carburanti alternativi, il GPL varia tra 0,768 euro al litro in Campania e 0,899 euro al litro in Valle d’Aosta, con il prezzo in autostrada a 0,911 euro al litro. Il metano oscilla invece tra 1,481 euro/kg in Molise e 1,821 euro/kg in Sicilia.
È evidente che si tratta di cali minimi dopo aumenti ben più marcati e significativi. Il calo di questi giorni, infatti, arriva in un periodo in cui i prezzi sono ancora elevati rispetto alla media storica. A pesare sui prezzi alla pompa in Italia, più che altrove in Europa, è la componente fiscale legata ad accise e IVA che insieme rappresentano oltre il 55% del prezzo finale.