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Prezzi carburanti, benzina e diesel in calo (di poco) sulla rete ordinaria

Benzina a 1,965 euro/litro (-3 millesimi), diesel a 2,052 euro/litro (-5 millesimi). Lieve calo dei carburanti lungo l'Italia

Prezzi carburanti, benzina e diesel in calo (di poco) sulla rete ordinaria
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 28 mag 2026
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Dopo diverse settimane di rincari, arriva una boccata d’aria per chi deve fare il pieno di carburante. Secondo il rilevamento quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nella giornata del 27 maggio sia la benzina che il diesel registrano un calo sulla rete stradale ordinaria. La verde scende a 1,965 euro al litro (-3 millesimi), mentre il diesel cala a 2,052 euro al litro dopo il picco di ieri a 2,057 euro al litro (-5 millesimi), anche per effetto della riduzione dello sconto sulle accise. Diversa la situazione in autostrada, dove la benzina cresce di 2 millesimi attestandosi a 2,062 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,137 euro al litro (-5 millesimi).

La situazione in Italia

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Nel quadro regionale, Bolzano si distingue come unica eccezione alla riduzione dei prezzi del carburante. Se la benzina resta stabile a 2,002 euro al litro, il diesel sale di quasi un centesimo (+9 millesimi) a 2,095 euro al litro. Nel resto d’Italia la discesa è generalizzata, con i cali più consistenti registrati in Umbria e Liguria (-8 millesimi sul diesel). La benzina meno cara si trova nelle Marche a 1,949 euro al litro, mentre il calo più marcato sulla verde si registra in Piemonte (-5 millesimi).

Per i cosiddetti carburanti alternativi, il GPL varia tra 0,768 euro al litro in Campania e 0,899 euro al litro in Valle d’Aosta, con il prezzo in autostrada a 0,911 euro al litro. Il metano oscilla invece tra 1,481 euro/kg in Molise e 1,821 euro/kg in Sicilia.

È evidente che si tratta di cali minimi dopo aumenti ben più marcati e significativi. Il calo di questi giorni, infatti, arriva in un periodo in cui i prezzi sono ancora elevati rispetto alla media storica. A pesare sui prezzi alla pompa in Italia, più che altrove in Europa, è la componente fiscale legata ad accise e IVA che insieme rappresentano oltre il 55% del prezzo finale.

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