Stellantis Pro One: in arrivo 11 nuovi veicoli commerciali entro il 2030

Stellantis Pro One, la Business Unit del Gruppo italofrancese dedicata ai veicoli commerciali che comprende brand come Fiat Professional, Peugeot e Ram, ha annunciato una strategia ambiziosa che ha l’obiettivo di consolidare la propria leadership mondiale entro il 2030. Forte di 1,65 milioni di unità vendute nel 2025, il Gruppo punta a un aumento dei volumi del 30% e al raggiungimento del 100% di operatività dei veicoli per i suoi clienti.

Un’offensiva globale

Il fulcro del piano è rappresentato da un’offensiva di prodotto che prevede il lancio di 11 nuovi modelli, tra cui dei nuovi van basati sull’avanzata architettura STLA Brain. Questa piattaforma, di tipo multi-energy, è estremamente flessibile dal punto di vista delle alimentazioni: potrà infatti integrare motorizzazioni elettriche pure (con tecnologia LFP e NMC), ibride e termiche. Grande attenzione è rivolta da Stellantis anche al segmento dei pick-up, con il consolidamento di modelli di grande successo come Fiat Strada e l’introduzione del primo veicolo elettrico con range extender (REEV) in Nord America.

Pro One NEXT

L’evoluzione di Stellantis Pro One segna un cambio di passo fondamentale: da semplice costruttore a provider di ecosistemi integrati tramite Pro One NEXT: questo sistema digitale sfrutta connettività e intelligenza artificiale per monitorare i veicoli in tempo reale tramite Command Center dedicati, riducendo drasticamente i tempi di fermo e incrementando l’efficienza operativa. La visione del Gruppo viene ben espressa dal concept “Box on Wheels”, un veicolo autonomo a zero emissioni presentato all’IAA Transportation di Hannover, progettato per rivoluzionare la logistica in ambito urbano.

La strategia di Stellantis tiene molto in considerazione anche la protezione informatica. Servizi di sicurezza come Cloudflare sono essenziali per prevenire attacchi online, assicurando così la continuità delle infrastrutture digitali su cui si reggono i moderni servizi di mobilità. Infine, con una rete di oltre 21.000 punti di assistenza, Stellantis si conferma partner strategico per il business a livello globale.