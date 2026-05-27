Zeekr 001: prezzi e allestimenti per l'Italia

Tra i marchi cinesi presenti in Italia c’è anche Zeekr. Fondata nel 2021 come marchio premium elettrico del Gruppo Geely (lo stesso che controlla Volvo, Polestar e Lotus) Zeekr è arrivata nel nostro Paese a febbraio di quest’anno con quattro modelli distribuiti da Jameel Motors. Le prime consegne sono partite in coincidenza con la Milano Design Week di aprile, quando Zeekr era presente come Exclusive Car Partner di Alcova. Tra i modelli disponibili, la 001 è quello che meglio rappresenta il DNA del marchio: una shooting brake elettrica da quasi cinque metri con un coefficiente aerodinamico di 0,23 Cx, nata per competere con la Volkswagen ID.7 Tourer, Audi A6 Avant e-tron e Mercedes EQE a prezzi sensibilmente più contenuti.

Tre allestimenti, due powertrain

La Zeekr 001 è disponibile in tre allestimenti con batteria NCM da 100 kWh assemblata da CATL con tecnologia Qilin cell-to-pack. La Long Range (61.100 euro) monta un motore singolo da 272 CV con trazione posteriore e autonomia dichiarata di 620 km WLTP. La Performance (67.100 euro) passa al doppio motore da 544 CV con trazione integrale e 594 km di autonomia. La Privilege (72.100 euro) condivide il powertrain della Performance aggiungendo cerchi in lega forgiata da 22”, sospensioni pneumatiche attive, climatizzatore tri-zona, display touch da 5,7” per i passeggeri posteriori e sistema audio Yamaha a 12 altoparlanti con subwoofer.

Tutte le versioni montano di serie fari LED Matrix, tetto panoramico, head-up display, display centrale da 15,4” e un pacchetto ADAS di livello 2 avanzato con 11 telecamere, lo stesso che ha permesso alla 001 di ottenere le 5 stelle Euro NCAP. Zeekr offre su tutti i modelli una garanzia fino a 10 anni sull’auto e fino a 200.000 km sulla batteria.

La concorrenza

Per dimensioni e prezzo il riferimento principale della Zeekr 001 è la Volkswagen ID.7 Tourer. È praticamente identica nelle misure (4,96 metri) con un prezzo di partenza di 61.950 euro. Il confronto è poi con l’Audi A6 Avant e-tron (che parte da 68.000 euro) e la Mercedes EQE (da 77.352 euro).