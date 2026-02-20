Zeekr sbarca ufficialmente in Italia: ecco i modelli, si possono già ordinare

I marchi cinesi alla conquista del mercato auto italiano. Nel nostro Paese sbarca adesso ufficialmente anche Zeekr, già presente sui mercati di altri Paesi europei. I modelli della casa automobilistica del Gruppo Geely saranno distribuiti nel nostro mercato da Jameel Motors Italia, guidata da Marco Santucci. Quali saranno i modelli che Zeekr porterà in Italia? Sono quattro e si tratta delle Zeekr 7X, Zeekr 001, Zeekr X e Zeekr 7GT. Gli ordini sono già stati aperti con le consegne che inizieranno nel corso della prossima primavera.

L’Italia è un mercato chiave per la nostra espansione europea e il momento per l’ingresso di Zeekr non potrebbe essere migliore. La domanda di veicoli elettrici premium è in rapida crescita, supportata dai continui investimenti nelle infrastrutture di ricarica. Insieme, non vediamo l’ora di presentare Zeekr ai clienti italiani e di contribuire allo sviluppo continuo della mobilità elettrica nel Paese.

Così si è espresso Lothar Schupet, CEO ad interim di Zeekr Europe. Marco Santucci, Amministratore Delegato di Jameel Motors Italia, ha poi aggiunto:

Con Zeekr, stiamo introducendo un’offerta altamente competitiva, progettata in Europa e costruita sulle reali aspettative dei clienti: performance, innovazione e un’esperienza di alta qualità lungo l’intero percorso di acquisto. Il nostro obiettivo è stabilire una presenza solida e duratura in Italia, sfruttando un modello distributivo efficiente e una chiara visione del mercato.

ZEEKR 7X

Si tratta di un SUV elettrico che misura 4,787 mm di lunghezza e poggia sula piattaforma SEA del Gruppo Geely. Il suo look è frutto del lavoro del centro di design che si trova a Gothenburg, in Svezia. Le specifiche le conoscevamo già dato che questo modello è già in vendita non solo in Cina ma pure in altri Paesi europei. Partiamo dalla Core RWD con singolo motore da 310 kW (421 CV) alimentato da una batteria da 75 kWh. Autonomia di 480 km. C’è poi la Long Range RWD. Il motore non cambia ma c’è una batteria da 100 kWh per una percorrenza di 615 km. Al vertice della gamma c’è la Performance con doppio motore da 646 CV sempre alimentato da una batteria con una capacità di 100 kWh. In questo caso, l’autonomia scende a 543 km. I prezzi partono da 52.990 euro.

ZEEKR 001

Zeekr 001 è una shooting brake che conosciamo molto bene. Lunga quasi 5 metri è proposta in Italia in più versioni. Partiamo dalla Long Range RWD da 272 CV con batteria da 100 kWh per un’autonomia di 620 km. Ci sono poi gli allestimenti Performance e Privilege che offrono entrambi un powertrain con doppio motore, c’è la trazione integrale, per una potenza di sistema pari a 544 CV. L’accumulatore è sempre da 100 kWh. Autonomia, rispettivamente, di 594 km e di 585 km. In Italia si parte da 59.990 euro.

ZEEKR X

Zeekr X è un SUV elettrico (qui la nostra prova) di poco più di 4,4 metri di lunghezza, modello molto interessante per il mercato italiano. Si potrà avere in 3 versioni differenti. Alla base della gamma troviamo la Core RWD con 272 CV. La batteria è da 49 kWh che permette un’autonomia di 330 km. Andando avanti troviamo la Long Range RWD. Il motore non cambia ma in questo caso abbiamo una batteria da 69 kWh per un’autonomia di 446 km. Al vertice c’è la Privilege AWD con doppio motore da 544 CV, batteria da 69 kWh e autonomia di 425 km. I prezzi in Italia partono da 37.990 euro.

ZEEKR 7GT

Fresca di presentazione al Salone di Bruxelles, arriva nel nostro Paese anche la Zeekr 7GT, una shooting brake che deriva dalla 007 GT venduta in Cina. Lunga poco più di 4,8 metri, poggia su di una piattaforma con un’architettura a 800 V. Sono 3 le versioni in cui è offerta questa vettura: Core RWD, Long Range RWD e Privilege AWD. La prima offre un motore elettrico da 421 CV alimentato da una batteria con una capacità di 75 kWh. 519 km di autonomia. Passiamo poi alla Long Range con un singolo motore sempre da 421 CV ma in questo caso alimentato da una batteria con una capacità di 100 kWh. La percorrenza sale a 655 km. Al vertice della gamma troviamo La Privilege AWD con un doppio motore da 646 CV. La batteria è sempre da 100 kWh ma l’autonomia scende a 558 km. Si parte da 45.990 euro.