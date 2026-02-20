Mercato auto: nel 2025 stabile il nuovo, in crescita i finanziamenti per l’usato

L’Osservatorio Credit & Mobility di Experian-UNRAE ha pubblicato la sua analisi relativa al 2025, che possiamo considerare una fotografia del mercato automobilistico italiano, con riferimento non solo alle immatricolazioni, ma anche al credito per l’acquisto dell’auto. Secondo i dati, emerge una dinamica a due velocità: da un lato il nuovo che ha registrato una leggera contrazione, dall’altro l’usato che è invece in crescita con richieste di finanziamento in aumento.

Sostanzialmente stabile il nuovo

Le immatricolazioni di auto nuove sono state 1.538.378, in calo del 2,5%, ma negli ultimi mesi dell’anno si è assistito a una stabilizzazione sia del venduto sia delle richieste di finanziamento, con queste ultime che nel mese di novembre hanno fatto registrare un incremento dell’11%. La fascia di prezzo che rappresenta la maggiore quota di immatricolato è quella tra i 15.000 e i 25.000 euro, pari al 39,9% del totale. In aumento del 3,9% le richieste di finanziamento per i veicoli di maggior valore (con prezzo superiore a 25.000) con al contempo un aumento della durata del prestito.

Dal punto di vista demografico, la fascia di età dai 46 ai 60 anni rappresenta il 36% del mercato, mentre quella più giovane (18-29 anni) vede un calo delle immatricolazioni pari al 15,3%. Infine, uno sguardo alla concentrazione geografica: quasi il 60% di tutti i finanziamenti provengono da sole cinque regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto).

Cresce il mercato dell’usato

L’analisi di Experian-UNRAE ha rilevato, nel corso del 2025, un aumento dell’1,8% dei passaggi di proprietà e del 4,5% delle richieste di finanziamento per l’acquisto di auto usate. Si registra anche un allungamento della durata del finanziamento per abbassare la rata mensile, in particolare per durate oltre i cinque anni (+10,4%), che ora rappresentano la scelta preferita dagli acquirenti di auto usate (quota del 40,8%).

La fascia di prezzo tra i 15.000 e i 35.000 euro vede aumentare la quota di mercato dello 0,74%. Analizzando la demografia degli acquirenti di auto usate, si nota che la crescita dei passaggi di proprietà riguarda tutte le fasce di età, da quella più giovane (+2,9% per la fascia 18-29 anni) alle più anziane (+5,3% per la fascia 61-75 e +7,6% per gli over 75). Dal punto di vista demografico, le regioni del Sud, in particolare Sicilia, Campania e Puglia, rappresentano da sole il 34% di tutte le richieste di finanziamento per l’acquisto di auto usate.

L’ibrido è l’alimentazione preferita dagli italiani

I veicoli ibridi (HEV) confermano nel 2025 la propria leadership sul nostro mercato. Per quanto riguarda le auto nuove, l’ibrido rappresenta il 44,3% delle nuove immatricolazioni, in crescita rispetto al 40,1% dell’anno precedente. Sul mercato dell’usato si assiste alla stessa tendenza, con un aumento di ben il 34,8% dei passaggi di proprietà per i veicoli ibridi e una quota di mercato che è cresciuta fino al 10,2%. Si rileva una crescita anche per i veicoli elettrici puri (BEV), anche se le immatricolazioni del nuovo sono ancora molto legate agli incentivi da parte del governo.

Per i veicoli commerciali finanziamenti sempre più brevi

Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali, il report di Experian-UNRAE rivela una preferenza per la flessibilità finanziaria, come evidenziato dalla forte crescita (+43,1%) delle richieste di finanziamento brevi, cioè di durata pari a 2-3 anni, e di importo basso: le domande di finanziamento fino a 15.000 euro sono aumentate del 27,4%, mentre quelle dai 35.001 a 50.000 euro hanno visto una diminuzione del 15,2%. Si evince pertanto un approccio che punta alla conservazione della liquidità e alla limitazione dell’esposizione debitoria, coerente con un contesto economico complesso come quello che stiamo attraversando.