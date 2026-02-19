Noleggio auto con Locauto: ultimi giorni per ottenere il 10% di sconto

Con Locauto è possibile accedere a diverse soluzioni molto vantaggiose per il noleggio auto. Fino al prossimo 23 febbraio, inoltre, per tutti gli utenti che scelgono la compagnia c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sul noleggio utilizzando, al momento della prenotazione, il codice promozionale WINTER10. Per il noleggio di furgoni, invece, lo sconto del 10% (senza codici e per i clienti con Partita IVA) è valido fino al 31 marzo prossimo. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Locauto, tramite il link qui di sotto.

Tutte le offerte di Locauto a febbraio 2026

Con Locauto è possibile accedere a diverse promozioni per il noleggio di auto e furgoni a febbraio 2026. Ecco le offerte in corso:

sconto del 10% sul noleggio auto con il codice WINTER10 , disponibile fino al 23 febbraio e per prenotazioni con ritiro entro il 31 marzo

con il codice , disponibile fino al e per prenotazioni con ritiro entro il 31 marzo sconto del 10% sul noleggio di furgoni per clienti con partita IVA , disponibile fino al 31 marzo

per clienti con , disponibile fino al 31 marzo promo VAN KM LIBERO per prenotare un furgone con chilometraggio illimitato al costo della tariffa con chilometraggio da 100 km al giorno

per prenotare un furgone con chilometraggio illimitato al costo della tariffa con chilometraggio da 100 km al giorno Deposito Cauzionale Zero , per noleggiare un veicolo senza blocchi sulla carta di credito

, per noleggiare un veicolo senza blocchi sulla carta di credito MyLocauto Friends : fino al 20% di sconto sul noleggio iscrivendosi al programma fedeltà gratuito; lo sconto massimo lo si ottiene dopo il sesto noleggio

: fino al 20% di sconto sul noleggio iscrivendosi al programma fedeltà gratuito; lo sconto massimo lo si ottiene dopo il sesto noleggio Dispositivo Tollpass dal costo di 17,50 euro + IVA al giorno per viaggiare sulla rete autostradale italiana evitando le code al casello; il servizio include i pedaggi senza limiti di utilizzo

Si tratta di una gamma di offerte ricca e vantaggiosa, che premia sia i già clienti, con il programma fedeltà, che i nuovi clienti che scelgono di affidarsi a Locauto per la prima volta, con la possibilità di sfruttare lo sconto del 10%. Per accedere a tutte le promozioni basta seguire il link seguente e raggiungere il sito di Locauto.