Ecco i marchi auto più affidabili secondo JD Power. Lexus batte tutti

L’ultimo studio sull’affidabilità dei veicoli condotto da JD Power mette al primo posto per il quarto anno di fila Lexus. La casa automobilistica giapponese è ancora una volta il marchio più affidabile. Entriamo più nei dettagli perché si sono alcune cose interessanti da dire.

L’AFFIDABILITÀ COMPLESSIVA SCENDE

Le auto moderne sono sempre più sofisticate, veri e propri computer su 4 ruote. La percezione dell’affidabilità da parte dei proprietari è diventata così sempre più influenzata dalla tecnologia e dai problemi software. Secondo lo studio “JD Power 2026 US Vehicle Dependability Study” (basato sul mercato americano) i problemi con i sistemi di infotainment, le prestazioni discontinue degli aggiornamenti software e le problematiche con gli esterni dei veicoli hanno portato i problemi di affidabilità a lungo termine a nuovi massimi. Rispetto ai risultati del 2025, i problemi dei veicoli dopo tre anni di proprietà sono aumentati di 2 problemi ogni 100 veicoli (PP100), con una media del settore di 204 PP100. Più questo valore è basso, più è elevata l’affidabilità.

Complessivamente, lo studio ha registrato il numero più elevato di problemi complessivi per veicolo dal 2022, evidenziando una tendenza costante nel settore, secondo cui l’affidabilità dei veicoli è peggiorata negli ultimi tre anni. Delle nove categorie di problemi che compongono l’analisi, l’infotainment rimane la più problematica (56,7 PP100), seguita dagli esterni (27,5 PP100).

I PROBLEMI DI AFFIDABILITÀ

Secondo JD Power, è peggiorata l’affidabilità dei marchi Premium. I problemi sono aumentati di 8 PP100 su base annua, raggiungendo quota 217 PP100, la più alta da quanto lo studio è stato ripensato nel 2022. Il divario tra veicoli Premium e veicoli di massa si è ampliato a 17 PP100, con i veicoli Premium che hanno registrato risultati inferiori rispetto a quelli per il mercato di massa in sette delle nove categorie dello studio. Le auto moderne supportano gli aggiornamenti OTA e il 40% dei proprietari afferma di aver ricevuto un aggiornamento software negli ultimi 12 mesi. Di questi, solo il 27% afferma che l’aggiornamento ha migliorato il proprio veicolo, mentre il 58% afferma di non aver percepito alcuna differenza significativa. Secondo lo studio, oltre la metà (63%) degli aggiornamenti software è stata eseguita via OTA e ha comportato un aumento di quasi il 14% dei problemi (2,5 PP100).

Lo studio mette in evidenza anche le criticità che riguardano l’integrazione degli smartphone con le vetture: Android Auto e Apple CarPlay (8,9 PP100), insieme ai sistemi Bluetooth integrati (5,5 PP100), ai pad di ricarica wireless (5,1 PP100) e alla connettività delle app (4,7 PP100), questi problemi rappresentano 24,2 PP100, quasi la metà dei problemi totali nella categoria infotainment. Anche i problemi con l’esterno del veicolo, come rumori anomali, contribuiscono all’aumento complessivo dei problemi segnalati.

Per quanto riguarda la meccanica, i problemi aumentano per tutti i tipi di propulsori elettrificati: i veicoli plug-in (PHEV) rimangono i più problematici tra tutti i tipi di propulsori analizzati, con un aumento di 39 PP100 su base annua, raggiungendo quota 281 PP100. Anche i problemi tra i veicoli elettrici (BEV) e gli ibridi aumentano di 14 PP100 ciascuno, raggiungendo rispettivamente 237 PP100 e 213 PP100. Al contrario, l’affidabilità a lungo termine dei veicoli a benzina migliora leggermente di 2 PP100, raggiungendo quota 198 PP100.

I MARCHI PIÙ AFFIDABILI

Per il quarto anno consecutivo, Lexus si classifica al primo posto assoluto per affidabilità dei veicoli tra i marchi premium, con un punteggio di 151 PP100. Cadillac (175 PP100) al secondo posto e Porsche (182 PP100) al terzo. Per il secondo anno consecutivo, Buick si classifica al primo posto nel segmento di mercato di massa, con un punteggio di 160 PP100. MINI (168 PP100) al secondo posto e Chevrolet (178 PP100) al terzo. Ecco la top 10 assoluta.