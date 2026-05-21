ARES Atelier, un nuova fase dell'artigianalità e del lusso italiano su strada

Modena conferma ancora il suo ruolo cardine nell’innovazione automobilistica, e stavolta lo fa con l’annuncio di una nuova e importante fase strategica per ARES Atelier. Il marchio, radicato nel cuore della Motor Valley italiana, ha inaugurato un capitolo industriale orientato a rinforzare la propria identità di interprete contemporaneo dell’auto “su misura” ed esclusiva.

Una filosofia fondata sull’unicità

Il paradigma di questa evoluzione è l’approccio che mette insieme design personalizzato, ingegneria avanzata e artigianalità. ARES Atelier non si limita a produrre veicoli, ma dà vita a progetti autentici, concepiti attorno alla visione e alla personalità di ogni singolo cliente attraverso un processo di autentica co-creazione. Ogni vettura diventa un prolungamento del proprio desiderio grazie alla ricerca tecnica, così da trasformare la visione personale dell’armatore in una realtà meccanica di precisione.

Solidità industriale

Per sostenere questo ambizioso percorso di crescita strutturale e sostenibile, ARES Atelier conta su una compagine societaria di alto profilo, guidata da Proma Group come azionista di maggioranza insieme all’investitore indipendente Boris Collardi. Questo assetto garantisce una visione industriale di lungo periodo, preservando il legame vitale con le competenze manifatturiere del territorio modenese.

La gestione operativa e lo sviluppo di un’organizzazione solida e scalabile sono affidati ad Antonio Trotta. Il nuovo General Manager, forte di un’esperienza decennale maturata in Ferrari, ha il compito di assicurare che ogni processo produttivo e standard qualitativo sia coerente con l’esclusività e il prestigio che definiscono il marchio.

Verso i palcoscenici mondiali

Il futuro prossimo di ARES Atelier è già tracciato attraverso un piano industriale e di prodotto ben definito, che vede diversi progetti attualmente in fase di sviluppo avanzato. L’obiettivo è una crescita che coniughi qualità esecutiva e pianificazione industriale rigorosa.

Il debutto di questa nuova fase avverrà sotto i riflettori dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al lusso e alle alte prestazioni. Il primo palcoscenico d’eccezione sarà il Gran Premio di Formula 1 di Monaco, un evento che segnerà l’inizio di una serie di partecipazioni volte a inserire stabilmente ARES Atelier nell’élite mondiale delle vetture bespoke. Attraverso questa rinnovata spinta strategica, il brand modenese si prepara a ridefinire i confini dell’automobilismo d’eccellenza, unendo l’ingegno tecnico alla passione per l’unicità.