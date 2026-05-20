Porsche, in un fienile spunta un tesoro: non la toccavano da 45 anni

Come si possa far marcire un capolavoro come la Porsche 356 in un completo stato di abbandono da appassionati non ci è dato saperlo, ma quello che vedrete nella galleria fotografica in basso vi metterà i brividi. Come in una trama di un noto videogame in cui le auto iconiche erano nascoste nei fienili, un erede ha scoperto un esemplare di 356 rivenuto sotto strati di polvere.

La Oldtimer Galerie metterà all’incanto la Porsche in questione il prossimo 30 maggio 2026 a Lucerna. Il modello venne realizzato a Stoccarda a partire dal 1950, inizialmente da Reutter, poi dalla stessa Porsche. È considerato il primo modello “di serie" prodotto dal marchio oggi rientrante nella famiglia Volkswagen e, in quasi un ventennio, venne proposta in differenti motorizzazioni tra 1.1 e 2 litri. La denominazione “Carrera" comparve per la prima volta proprio sulle versioni più potenti della 356 con doppio albero a camme in testa.

Ha fatto epoca

La 356 poteva contare su una straordinaria agilità, leggerezza e affidabilità, aprendo la strada alla futura Porsche 911. I primi motori più potenti e sospensioni modificate sulla 356 arrivarono nel 1955 con la 356 A. La 356 B apparve nel 1959 con un paraurti anteriore più alto, motori con più cavalleria e un’illuminazione ottimizzata. La vettura ritrovata nel fienile è la versione coupé, ma la Casa di Stoccarda raccolse altrettanto successo con la variante cabriolet.

Nel 1962 la 356 subì numerosi aggiornamenti con ampi finestrini anteriori e posteriori, un cofano motore con due griglie di ventilazione e un nuovo portellone del bagagliaio. La Porsche consegnò in Svizzera una sola unità di 356 B T6 dell’ultimo anno di produzione. La coupé venne immatricolata per la prima volta nel luglio del 1963. L’auto passò tra le mani di più proprietari e nel 1976 l’ultimo acquirente decise di revisionare il motore boxer da 1,6 litri raffreddato ad aria e di riverniciare la carrozzeria di verde.

Chiusa in un fienile dal 1981

In una fase iniziale il proprietario sfruttò la Porsche 356 come auto nuziale e la guidò per diversi anni. Secondo la casa d’aste, la vettura ha avuto un utilizzo e una manutenzione regolare sino alla fine degli anni ‘70. L’ultima annotazione, al termine del 1981, riportava 62.420 km raggiunti sul contachilometri. Dopo soli altri 100 km, l’allora proprietario decise di parcheggiarla un giorno del 1981 in un fienile in Svizzera e da allora non fu più toccata.

Gli eredi hanno scoperto la coupé tedesca e hanno deciso di riesumarla nel marzo del 2026. Dopo oltre quattro decenni di mancato utilizzo la vernice è saltata in tanti punti. La ruggine all’esterno e qualche foro sono una naturale conseguenza di una conservazione pessima. La cosa impressionante è che gli interni sono rimasti in condizioni accettabili. Il prossimo 30 maggio, durante lo Swiss Classic World Lucerne, la Oldtimer Galerie metterà all’asta senza riserva la Porsche rinvenuta nel fienile.

Il prezzo stimato è compreso tra 30.000 e 40.000 euro. La coupé, con il suo motore boxer raffreddato ad aria da 90 CV, necessita di un accurato restauro ma potrebbe diventare un grande affare. Il valore della Porsche 356 varia notevolmente in base all’anno e alla versione con prezzi che superano i 100.000 euro per gli esemplari coupé conservati bene e possono arrivare a 400.000 euro per le versioni più rare.