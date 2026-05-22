Xiaomi YU7 GT batte il record per i SUV al Nürburgring

In un car market strapieno di briosi SUV non è banale spiccare sull’iconico tracciato tedesco, siglando un giro record che farebbe impallidire anche i piloti Porsche. Il colosso della telefonia che si è lanciato con coraggio e preparazione nella produzione di auto è riuscito ad andare più forte di tanti modelli europei a baricentro alto che hanno fatto la storia del segmento.

Il Vecchio Continente trasborda di vetture a ruote alte in grado di raggiungere super performance, ma a quanto pare nel giro di poco Xiaomi è riuscita a mettere tutti in riga nei test dei test. Protagonista in Germania è la YU7 che sta spopolando in Cina e che, nella versione GT, ha aggiunto quel tocco di sportività in più per non passare inosservata.

Potenza e controllo

Il SUV sportivo misura 5.015 mm di lunghezza, 2.007 mm di larghezza e 1.597 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Il suo powertrain si compone di due motori elettrici capaci di offrire una potenza combinata di 738 kW, oltre 1.000 cavalli, per l’esattezza 1.003 CV. In particolare, il SUV elettrico vanta il motore HyperEngine V8s EVO di nuova generazione di Xiaomi capace di toccare i 28.000 giri/minuto. Utilizza un modulo di potenza in carburo di silicio per un’efficienza del 98,38%. Si tratta di un modello che può essere sfruttato nella vita di tutti i giorni o nei track day.

La Xiaomi YU7 GT scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,92 secondi ed è in grado di toccare una velocità massima di 300 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 101,7 kWh che garantisce un’autonomia di 705 km ma secondo il più permissivo ciclo CLTC. Grazie all’architettura a 897 V è possibile ricaricare in tempi fulminei: bastano 15 minuti per recuperare 570 km di autonomia.

Due secondi più veloce della concorrenza

La Xiaomi YU7 GT ha fermato il cronometro a 7 minuti e 34,931 secondi, diventando il SUV di serie più rapido di sempre all’Inferno Verde. Un tempo di 7:36.698 che ha oscurato quello della RS Q8 Performance, rendendo ancor più avvincente la sfida che attende Porsche e tutti gli altri costruttori di vetture sportive a ruote alte. La versione GT adotta uno specifico body kit aerodinamico che include un frontale ottimizzato, oltre a un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Dopo il lancio ufficiale, Xiaomi ha dimostrato di aver alzato l’asticella con un prodotto “pure-blood GT”, come lo ha definito il fondatore e CEO dell’azienda Lei Jun, ovvero una GT pura nata per trasmettere emozioni con performance elevate e con la capacità di affrontare lunghi viaggi. Non si tratta solo di velocità, ma di capacità di balzare sui cordoli del circuito storico teutonico, grazie a un super impianto frenante e un sistema di raffreddamento efficiente. Il SUV può contare sul telaio “Jiaolong Chassis Master Edition” messo a punto proprio per siglare il record del Nürburgring.