Stellantis spinge sull'elettrico: investirà 1 miliardo di euro in Francia

Si è esposto il presidente della repubblica francese in persona per il maxi investimento che sarà fatto dal colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. Emmanuel Macron ha rivelato il nuovo progetto nel Paese transalpino. Il Gruppo guidato da John Elkann e Antonio Filosa destinerà, nei prossimi 3 anni, oltre 1 miliardo di euro nell’impianto di Mulhouse per la produzione di veicoli elettrici di nuova generazione.

Il major italofrancese continua a spingere a tutto gas sulla tecnologia green, nonostante siano arrivati risultati commerciali sin qui al di sotto della aspettative. Al Palazzo dell’Eliseo, Macron ha presentato il piano di elettrificazione industriale che ha preso vita in Francia per un futuro sulle strade sempre più green. L’industria automotive rappresenta circa l’1,6% dell’occupazione nel settore privato, garantendo un valore aggiunto di 31,2 miliardi di euro, pari a circa l’1,1% del PIL francese.

Nuove prospettive

Diversi brand del Gruppo, tra cui Peugeot e Citroen, hanno offerto una visione pioneristica sull’elettrico, provando a replicare anche la crescita esponenziale di Renault. Macron ha annunciato l’investimento effettuato nella cittadina Mulhouse insieme alla produzione già esistente dei veicoli elettrici Renault R5 e R4 a Douai e Maubeuge, come emblema dell’impegno che ha abbracciato il Paese nella difficile sfida che attende nei prossimi anni l’automotive.

Secondo il Presidente della Francia l’aspetto positivo riguarda anche l’impatto sul mondo del lavoro, includendo “modelli di produttori stranieri pronti a investire e produrre qui in Francia”. L’impegno che attende Stellantis dovrà sposarsi anche con una implementazione delle colonnine di ricarica. “Come potete vedere, si tratta di qualcosa di concreto: l’elettrificazione e i veicoli elettrici, gli stabilimenti Renault che producono la R5 a Douai, la R4 a Maubeuge, la nostra capacità di costruire un’intera industria attorno a questo", ha assicurato un fiducioso Macron che spinge per la rivoluzione green.

Una mossa fondamentale

“Desidero ringraziare tutti i produttori che si stanno impegnando e annunciare nuovi investimenti in questo settore – ha dichiarato Macron – Ho menzionato la R5 a Douai e la R4 a Maubeuge; Stellantis a Mulhouse investirà oltre un miliardo di euro per produrre le nuove generazioni di veicoli elettrici a partire dal 2029. Questo rappresenta un impegno da parte dell’altro nostro importante costruttore automobilistico nell’ambito di questa strategia: produrre veicoli elettrici in Francia e introdurre qui nuovi modelli”.

Di recente l’amministratore delegato Antonio Filosa ha svelato FaSTLAne 2030, il piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro di Stellantis, durante l’Investor day tenutosi ad Auburn Hills, nel Michigan. Il programma prevede il lancio di oltre 60 nuovi veicoli e 50 importanti aggiornamenti da qui al 2030 in tutto il portafoglio marchi del gruppo, tra cui 29 EV, 15 modelli ibridi plug-in o con autonomia estesa, 24 ibridi e 39 veicoli con motore a combustione interna o mild-hybrid. Sull’architettura STLA One, il cui lancio è previsto per il 2027, prenderanno forma oltre 30 modelli nei segmenti B, C e D.

“Stiamo offrendo un vero futuro industriale al sito di Mulhouse, al centro di una strategia concreta che stiamo perseguendo in una regione che ama l’industria automobilistica, che ha questa storia e ci crede”, ha sancito Macron.