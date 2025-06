Geely Galaxy A7 EM-i, ecco la nuova super ibrida con 2.100 km di autonomia

La tecnologia Plug-in sta facendo importanti passi avanti in Cina dove stanno arrivando sul mercato modelli sempre più interessanti chiamati anche “super ibridi" grazie alla possibilità di disporre di un’autonomia elettrico + benzina decisamente molto importante. Debutta adesso la nuova Geely Galaxy A7 EM-i, una nuova berlina ibrida Plug-in, che secondo la casa automobilistica dispone di un’elevata efficienza. Geely dichiara consumi pari a poco più di 2 litri ogni 100 km e un’autonomia complessiva di 2.100 km (nella versione top di gamma). Si tratta ovviamente di dati secondo il ciclo CLTC ma rimangono comunque interessanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Galaxy A7 EM-i misura 4.918 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza x 1.495 mm altezza, con un passo di 2.845 mm. I prezzi ancora non sono stati comunicati ma la stampa cinese prevede che l’auto si collochi nella fascia di prezzo dei 100.000 yuan (12.200 euro). Per quanto riguarda il design, la nuova berlina ibrida Plug-in di Geely si caratterizza per un frontale dotato di una striscia luminosa a LED a tutta larghezza che collega i fari anteriori dalle forme affilate, ed è completato da prese d’aria inferiori che permettono di dare alla vettura un look più sportiveggiante. Al posteriore, invece, sopra il baule troviamo un piccolo spoiler, mentre i gruppi ottici sono a tutta larghezza.



Salendo a bordo, la nuova Geely Galaxy A7 EM-i presenta un abitacolo con uno stile minimalista. Dietro al volante a due razze troviamo un ampio quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è presente un grande display touch del sistema infotainment. Sulla console centrale sono collocati alcuni comandi fisici e non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MOTORI: SI PUNTA ALL’EFFICIENZA

La nuova Geely Galaxy A7 EM-i dispone di un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore a benzina da 1,5 litri da 112 CV abbinato ad un’unità elettrica. Sebbene le specifiche complete del sistema non siano ancora state confermate ufficialmente, il layout sembra rispecchiare quello della Star 8 EM-i, che combina un motore elettrico da 238 CV per arrivare ad una potenza totale di sistema fino a 350 CV.

Per il momento, sappiamo che la nuova Geely Galaxy A7 EM-i sarà offerta in due varianti con un’autonomia in elettrico di 60 e 130 km (CLTC). A seconda della configurazione della batteria, l’autonomia totale combinata CLTC raggiunge rispettivamente 1.500 km e 1.600 km. Tuttavia, Geely parla anche di una versione top di gamma con un’autonomia combinata di 2.100 km. Di questo modello, però, al momento non ci sono informazioni particolari.