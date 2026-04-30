Skoda è diventato il secondo brand auto più venduto in Europa

Continua il periodo positivo per Skoda. A gennaio abbiamo raccontato come il 2025 abbia permesso al marchio boemo di conquistare il terzo posto dei costruttori di auto più vendute in Europa. Ora arriva un’ulteriore conferma di questa crescita. Nel primo trimestre 2026 Skoda ha consegnato 222.500 veicoli in Europa, con una crescita del 17,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un numero anche in netta controtendenza con l’andamento generale del mercato. Per la prima volta nella sua storia, Skoda si è posizionata come secondo brand automobilistico più venduto in Europa, alle spalle di Volkswagen e davanti a Toyota, BMW e Renault. A livello globale le consegne hanno raggiunto 271.900 unità, con un +14%.

L’elettrico come acceleratore

A trainare la crescita è la gamma elettrica. Nel primo trimestre dell’anno Skoda ha consegnato 51.800 veicoli completamente elettrici, quasi il doppio rispetto all’anno precedente (+91,9%). I veicoli elettrificati (includendo quindi anche i plug-in hybrid) hanno raggiunto 63.200 unità (+71,4%), pari al 27,3% delle consegne europee totali. La Skoda Elroq si è confermata seconda tra le auto elettriche più vendute in Europa, mentre la Enyaq si è piazzata quinta. Skoda è diventata così il terzo brand BEV più venduto nel mercato europeo.

È interessante sottolineare come la crescita di Skoda non sia limitata “solamente” al Vecchio Continente. Fuori dall’Europa la crescita prosegue con l’India che registra un +16,7%, il Marocco +45% e l’Egitto +58,5%.

Il fatturato sale

Facendo i “conti in tasca” a Skoda scopriamo che il fatturato del trimestre ha raggiunto 7,9 miliardi di euro (+9,1%) e l’utile operativo è salito a 660 milioni di euro (+20,9%). Anche sul fronte finanziario Skoda ha registrato il miglior primo trimestre della sua storia. Il ritorno sulle vendite si è attestato all’8,3%, mentre il flusso di cassa netto è cresciuto del 64,4% a 867 milioni di euro.

Dietro le quinte di questi numeri c’è sicuramente la strategia di Skoda, ma anche le capacità produttive dello stabilimento di Mlada Boleslav. Questo, infatti, è l’unico impianto capace di produrre sulla stessa linea veicoli termici su pianale MQB e veicoli elettrici su pianale MEB.

La strategia del marchio boemo non si ferma ovviamente qui e per il 2026 si attendono ulteriori risultati positivi, anche grazie al debutto di Epiq e Peaq, i due nuovi SUV elettrici che raddoppieranno la gamma BEV del marchio e che sarà interessante vedere tra dodici mesi, quanto avranno inciso sulle vendite del marchio.